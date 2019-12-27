Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стало известно, на каком движке создают S.T.A.L.K.E.R. 2

Комментариев: 0
Случайная утечка позволила узнать подробности об игре.
Скриншот анонса игры
Скриншот анонса игры
unrealengine.com

Читай также: Создатели PUBG подали в суд на Fortnite

В перечне игр на официальном сайте Unreal Engine появилась ссылка на S.T.A.L.K.E.R. 2 как на игру, которая появится в 2020-м и будущих годах.

Но затем упоминание о S.T.A.L.K.E.R. 2 удалили, правда пользователи уже успели сделать скриншоты. Возможно, игру удалили из списка, потому что официальных сроков релиза нет.

Сейчас S.T.A.L.K.E.R. 2 находится в производстве, и подробности о выходе должны появиться уже в этом году. 

Напомним, ранее сообщалось, что фанаты сделали S.T.A.L.K.E.R. красивее.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: S.T.A.L.K.E.R. 2, STALKER 2, игра, шутер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь