Стало известно, на каком движке создают S.T.A.L.K.E.R. 2

Случайная утечка позволила узнать подробности об игре.

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В перечне игр на официальном сайте Unreal Engine появилась ссылка на S.T.A.L.K.E.R. 2 как на игру, которая появится в 2020-м и будущих годах.

Но затем упоминание о S.T.A.L.K.E.R. 2 удалили, правда пользователи уже успели сделать скриншоты. Возможно, игру удалили из списка, потому что официальных сроков релиза нет.

Сейчас S.T.A.L.K.E.R. 2 находится в производстве, и подробности о выходе должны появиться уже в этом году.

Напомним, ранее сообщалось, что фанаты сделали S.T.A.L.K.E.R. красивее.