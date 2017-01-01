Назван ТОП-5 самых продаваемых игр десятилетия
По мере того, как мы приближаемся к концу десятилетия, аналитик индустрии видеоигр NPD Мэт Пискателла делится интересными данными о тенденциях в области программного и аппаратного обеспечения. В его последнем твите рассказывается о пяти самых популярных играх, которые за последние десять лет попали в список 20 самых продаваемых видеоигр NPD Group в США.
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Grand Theft Auto V от Rockstar занимает первое место, попав, в общей сложности, 74 раза в ТОП-20 самых продаваемых игр.
На втором месте - игра Minecraft.
Третье место - Mario Kart.
Четвертое место - Rainbow Six Siege.
Пятое место - The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
Напомним, ранее сообщалось, что в прошлом году PlayerUnknown's Battlegrounds стала самой продаваемой игрой.
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