Инсайдеры раскрыли дату выхода GTA VI

Ждать еще долго.

Фанаты ждут анонса продолжения серии Grand Thief Auto, пытаясь выудить по крупинкам информацию о грядущем выходе. Так, подсказки по выходу игры искали в недавно вышедшем обновлении GTA V. И, вот, теперь стало известно, когда примерно выйдет игра.

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Инсайдер PSErebus поделился сведениями об анонсе GTA VI. Как уверяет источник, официально игру могут представить осенью 2021 года.

Конечно, это не официальная информация, но этот инсайдер регулярно делает правильные прогнозы. Но и источник может ошибаться. Надеемся, что RockStar расскажут об игре в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что карта в GTA VI будет больше в семь раз, чем в пятой части.