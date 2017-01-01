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Названы лучшие игры 2019 года по оценкам пользователей

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ТОП-12 был создан по средним оценкам обзорщиков.

OpenCritic - агрегатор рецензий на компьютерные игры, назвал ТОП-12 игр с самыми высокими оценками обзорщиков-любителей.

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В Зал славы 2019 года попали игры, где места распределили на основе средней оценки. На первое место попал ремейк Resident Evil 2  с 92 баллами из 100 возможных. Также столько же баллов набрала ролевая игра Disco Elysium.

Третье место у Sekiro: Shadows Die Twice. Напомним, она стала игрой года на премии Game Awards 2019.

Что интересно, в Зал славы попали не только игры серии AAA, с многомиллионным бюджетом, но и инди-проекты.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы худшие игры 2019 года.

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Теги: игры, итоги 2019 года
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