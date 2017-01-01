Разработчики показали игру Minecraft Dungeons
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На канале Minecraft в YouTube выложили дневник разработчиков Minecraft Dungeons. В видео раскрыли особенности игрового процесса.
Подчеркивается, что игра будет универсальной. Играть можно будет как в одиночном режиме, так и по сети.
Разработчики обещают изменяемое пространство подземелий, и если игрок начнет игру заново, его ждет полное изменение архитектуры и условий.
Известно, что Minecraft Dungeons поступит в продажу в апреле 2020 года. Игра одновременно выйдет сразу на четырех платформах: PC, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch.
Напомним, ранее сообщалось, что Minecraft сделали бесплатным и доступным в браузере.
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