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Разработчики показали игру Minecraft Dungeons

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Игра будет иметь как одиночный, так и сетевой режимы.
Игра будет доступна в нескольких режимах
Игра будет доступна в нескольких режимах
youtube.com

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На канале Minecraft в YouTube выложили дневник разработчиков Minecraft Dungeons. В видео раскрыли особенности игрового процесса. 

Подчеркивается, что игра будет универсальной. Играть можно будет как в одиночном режиме, так и по сети. 

Разработчики обещают изменяемое пространство подземелий, и если игрок начнет игру заново, его ждет полное изменение архитектуры и условий. 

Известно, что Minecraft Dungeons поступит в продажу в апреле 2020 года. Игра одновременно выйдет сразу на четырех платформах: PC, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch.

Напомним, ранее сообщалось, что Minecraft сделали бесплатным и доступным в браузере.

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Теги: видео, игра, Minecraft
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