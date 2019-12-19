Puma создала кроссовки для геймеров

Ходить в них по улице не рекомендуется.

Производитель спортивной одежды и аксессуаров Puma выпустила коллекцию кроссовок Active Gaming Footware. Утверждается, что они созданы для геймеров и они могут адаптироваться под ногу, что позволит геймеру находиться в обуви в течение многих часов без дискомфорта.

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Puma при создании кроссовок консультировалась с про-геймерами, учитывая опыт многочасовых киберспортивных состязаний.

Кроссовки Active Gaming Footware обладают уникальной подошвой, подстраивающейся под форму ноги владельца. Верхняя часть обуви сделана из сетки, пропускающей воздух, а стелька - из комбинированной пены разной плотности по площади подошвы.

Новая коллекция рассчитана на игровые турниры. Новинка доступна для заказа по цене $110.

Напомним, ранее сообщалось, что Google показал умные кроссовки для ленивых.