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Puma создала кроссовки для геймеров

Комментариев: 2
Ходить в них по улице не рекомендуется.
Кроссовки для геймеров
Кроссовки для геймеров
puma.com

Производитель спортивной одежды и аксессуаров Puma выпустила коллекцию кроссовок Active Gaming Footware. Утверждается, что они созданы для геймеров и они могут адаптироваться под ногу, что позволит геймеру находиться в обуви в течение многих часов без дискомфорта.

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Puma при создании кроссовок консультировалась с про-геймерами, учитывая опыт многочасовых киберспортивных состязаний.

Кроссовки Active Gaming Footware обладают уникальной подошвой, подстраивающейся под форму ноги владельца. Верхняя часть обуви сделана из сетки, пропускающей воздух, а стелька - из комбинированной пены разной плотности по площади подошвы. 

Новая коллекция рассчитана на игровые турниры. Новинка доступна для заказа по цене $110.

Напомним, ранее сообщалось, что Google показал умные кроссовки для ленивых.

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Теги: геймеры, кроссовки, Puma
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Комментариев (2)
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