Названы худшие игры 2019 года
Список составили профессиональные критики.
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Ранее игровой портал рецензий Metacritic опубликовал ТОП-50 лучших игр уходящего десятилетия. Баллы были начислены с учетом средней оценки критиков. А теперь опубликован ТОП самых худших игр года.
В антирейтинг попали игры, вышедшие с 1 января по 31 декабря 2019 года и иметь как минимум семь рецензий от профессионалов.
Вот так выглядит список:
Напомним, год назад были названы самые плохие игры 2018 года.
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