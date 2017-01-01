Названы худшие игры 2019 года

Список составили профессиональные критики.

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Ранее игровой портал рецензий Metacritic опубликовал ТОП-50 лучших игр уходящего десятилетия. Баллы были начислены с учетом средней оценки критиков. А теперь опубликован ТОП самых худших игр года.

В антирейтинг попали игры, вышедшие с 1 января по 31 декабря 2019 года и иметь как минимум семь рецензий от профессионалов.

Вот так выглядит список:

Напомним, год назад были названы самые плохие игры 2018 года.