Тренды YouTube: Даня Милохин & Мумий Тролль и Емельяненко vs Сантос

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Даня Милохин & Мумий Тролль - Башня

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Тиктокер Даня Милохин и группа Мумий Тролль во главе с Ильей Лагутенко выпустили совместный трек Башня о любви молодого парня к “приличной“ девочке. К песне прилагается клип с оригинальным сюжетом, который дополняет музыкальную историю взаимоотношений.

СЕНСАЦИЯ! Александр Емельяненко vs. Марсио Сантос

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Александр Емельяненко провел первый серьезный бой с июля 2020 года. Получилось неудачно - он проиграл. 24 июля 2020 года на турнире АСА 107 Александр Емельяненко уступил Магомеду Исмаилову.

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