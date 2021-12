Названы лучшие архитектурные сооружения 2021 года

Всемирный фестиваль архитектуры (WAF) выявил победителей Специального приза 2021 года, который отмечает исключительные архитектурные достоинства в различных категориях. В этом году в выборку вошли победитель шорт-листа Timber Prize , а также награды Engineering Prize, Best Use of Color и т. д.

Maggie's Leeds, созданная Heatherwick Studio, получила приз за лучшее использование естественного света в рамках специального приза WAF 2021 года WAF

Ежегодное мероприятие WAF теперь официально проводится в Лиссабоне, Португалия, но на этот раз все немного иначе из-за COVID-19, и вместо личного мероприятия оно проводится в Интернете. Тем не менее, сами проекты не менее впечатляющие, а обладатели специальных призов отличаются разнообразием. Читай также: Просто фантастика: ТОП-20 самых необычных зданий 2013 года “Победители специальных призов выбираются из всего шорт-листа WAF Awards, чтобы пролить свет на проекты, демонстрирующие выдающееся использование инженерии, цвета, естественного света, сертифицированной древесины и визуализации зданий, а также приз за лучший небольшой проект года“, - поясняет WAF. “Жюри специалистов выбирает проекты из всех категорий WAF Awards, демонстрирующие эти исключительные архитектурные качества“. Победители в каждой категории подробно описаны ниже, а кульминацией мероприятия WAF станет открытие Всемирного здания года 3 декабря. Приз за лучшее использование сертифицированной древесины RTA Studio и Irving Smith Architects выиграли приз за лучшее использование сертифицированной древесины для Scion Innovation Hub, Te Whare Nui o Tuteata, красивого деревянного рабочего места, расположенного на краю красного леса в лесном парке Вакареварева, Новая Зеландия WAF Читай также: В Саудовской Аравии построят фешенебельный отель в скале RTA Studio и Irving Smith Architects были объявлены победителями приза за лучшее использование сертифицированной древесины за их инновационный центр Scion, Te Whare Nui o Tuteata. Здание состоит из рабочего места, расположенного на краю леса из красного дерева в лесном парке Вакареварева, Новая Зеландия, которое столь же красиво, как и экологично. “В этом проекте с гордостью демонстрируется древесина местного производства в уникальной диагональной структуре, требующей меньше материалов, чем для традиционных массивных деревянных зданий“, - заявляет WAF. “[Судьи WAF] отметили, что в здании был достигнут нулевой углеродный выброс на момент завершения, и были продемонстрированы узлы соединения типа “ласточкин хвост“, которые соединяются вместе, что является выражением “мастерства и красоты“. Лучшее использование цвета Majara Residency от ZAV Architects выиграла приз за лучшее использование цвета за свое курортное сообщество, состоящее из 200 ярких купольных домов на иранском острове с видом на Персидский залив WAF Приз за лучшее использование цвета был вручен ZAV Architects за его Majara Residency, оживленное курортное поселение из 200 ярко окрашенных резиденций с куполами на иранском острове с видом на Персидский залив. “Цвет и форма прекрасно сочетаются в этих простых и ошеломляющих куполах с их отсылками к персидской культуре и ближайшей окружающей среде», - говорят судьи WAF. «Они приносят гармонию и умиротворение, обеспечивая впечатляющий визуальный эффект в довольно пустынной местности“. Инженерная премия Приз за инженерное искусство получил Nikken Sekkei за Центр гимнастики Ариаке, деревянное здание на 12000 человек, спроектированное для Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2020 году WAF Читай также: Научный Оскар: Названы лауреаты премии Breakthrough Prize Инженерная премия была присуждена Nikken Sekkei за его центр гимнастики Ariake, деревянное здание вместимостью 12000 человек, спроектированное для Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2020 году. Судьи высоко оценили структурное использование древесины в таком большом масштабе, а также ее элегантную геометрию и детализацию. “Процесс проектирования и строительства демонстрирует разумный анализ технических соображений“, - говорят судьи WAF. “Было отмечено, что, что важно для олимпийского объекта, это здание также предназначено для второй жизни в качестве выставочного зала. Уважаемая инженерная премия присуждается специализированным жюри“. Приз за лучшее использование естественного света «Мэгги Лидс» от Heatherwick Studio выиграла приз за лучшее использование естественного света. Британский проект оказывает поддержку людям и их семьям, страдающим от рака WAF “Мэгги Лидс“ от Heatherwick Studio выиграла приз за лучшее использование естественного света. Это великолепное деревянное здание было создано, чтобы способствовать благополучию онкологических больных и их семей, и оформлено в виде огромных цветочных горшков, наполненных зеленью. “Биофильный дизайн, сочетающий в себе растительность и дерево, создает уникальный опыт, а нехватка естественного света заставляет архитекторов делать больше с меньшими затратами, превращая ограничивающие условия в возможности“, - говорят судьи WAF. “Умелое использование искусственных и натуральных материалов вместе с продуманной стратегией обзора и дневного света создают необычный проект, который привлекает пользователей“. Приз визуализации Ателье Sérgio Rebelo является победителем Премии визуализации при поддержке Lumion за презентацию винодельни и отеля Alto Douro, будущего проекта, посвященного производству портвейна в португальской долине Дору WAF Читай также: Принц Уильям призвал ученых думать о Земле, а не о космосе Ателье Sérgio Rebelo получило приз за визуализацию за реалистичное видеоизображение винодельни и отеля Alto Douro - запланированного проекта, посвященного производству портвейна в португальской долине Дору. “Видео предлагает чрезвычайно безмятежную визуализацию, которая исследует здания, их местоположения и пространства с высокопрофессиональным редактированием и контентом“, - говорят судьи WAF. “Безупречная вставка кадров с дрона с компьютерной графикой дает спокойную, но гиперреалистичную атмосферу, которая вызывает португальское тепло винодельни“. Приз “Малый проект года“ Павильон временного жилья для медицинских работников от Revolution стал победителем конкурса «Малый проект года». Проект состоит из модульного временного жилья в ответ на COVID-19 WAF Павильон временного жилья для медицинских работников был удостоен награды «Малый проект года». Он представляет собой модульное временное жилье в Мексике для медицинских работников, оказавшихся на переднем крае пандемии COVID-19. Судьи высоко оценили использование переработанных бутылок и упаковок для напитков в качестве конструкционного материала. "Временный приют для работников здравоохранения, находящихся в стрессовом состоянии, демонстрирует ответственность сообщества и достойное архитектурное новшество перед лицом пандемии", - заявляют судьи WAF. Напомним, ранее сообщалось, что в Польше построили самый узкий дом в мире.

