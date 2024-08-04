Смогут ли 300 самоохлаждающихся пакетов заморозить комнату: Эксперименты
Получится ли существенно охладить комнату?
В сегодняшнем эксперименте блогеры из Дюшес решили попытаться заморозить комнату при помощи самоохлаждающихся пакетов.
Читай также: Эксперименты с царской водкой: Что растворяется в кислоте
Работают они очень просто: все что нужно - это раздавить пакет внутри пакета и произойдет мгновенная реакция. Пакет за считанные секунды охлаждается до минусовой температуры. Но смогут ли 300 самоохлаждающихся пакетов заморозить целую комнату?
Напомним, ранее блогеры показали, как сделать цемент из камней.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил