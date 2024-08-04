Смогут ли 300 самоохлаждающихся пакетов заморозить комнату: Эксперименты

Получится ли существенно охладить комнату?

В сегодняшнем эксперименте блогеры из Дюшес решили попытаться заморозить комнату при помощи самоохлаждающихся пакетов.

Читай также: Эксперименты с царской водкой: Что растворяется в кислоте

Работают они очень просто: все что нужно - это раздавить пакет внутри пакета и произойдет мгновенная реакция. Пакет за считанные секунды охлаждается до минусовой температуры. Но смогут ли 300 самоохлаждающихся пакетов заморозить целую комнату?

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать цемент из камней.