Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Starlink Илона Маска тестирует интернет для самолетов

Комментариев: 0
Когда-нибудь сидеть в интернете можно будет даже в самолете. И это не будет стоить всех денег мира.
Пользоваться интернетом Starlink можно будет в самолетах
Пользоваться интернетом Starlink можно будет в самолетах
pixabay

Подразделение Starlink SpaceX тестирует свой космический интернет-сервис на нескольких самолетах и ​​хочет предложить авиалиниям связь в полете “как можно скорее“. Об этом заявил вице-президент компании.

Читай также: SpaceX готовит новый вариант антенны для спутникового интернета Starlink

Starlink ведет переговоры с несколькими авиакомпаниями о предоставлении широкополосных соединений в полете, заявил во вторник вице-президент по коммерческим продажам Джонатан Хофеллер на заседании ассоциации Airline Passenger Experience Association в Лонг-Бич, штат Калифорния. Это поставило бы компанию в прямую конкуренцию с Viasat Inc., Intelsat SA, Telesat Corp и другими.

По словам Хофеллера, Starlink производит шесть спутников в неделю на своей сборочной площадке недалеко от Сиэтла. Он также переходит на более сложную версию. Он не раскрыл подробностей испытаний или насколько продвинулись переговоры компании с авиакомпаниями.

Читай также: Илон Маск пообещал сделать свои спутники невидимыми

Напомним, ранее сообщалось, что основатель SpaceX Илон Маск во внутренней служебной записке объявил о возможном банкротстве, если компания не сможет исправить производственные проблемы с двигателями Raptor, на которых установлена ​​новейшая и самая большая ракета компании, Starship. Маск написал, что машина необходима для запуска следующей итерации спутников Starlink. 

Корпорация Space Exploration Technologies Corp., как официально называется SpaceX, работает над созданием группировки из более чем 30 000 спутников для обеспечения высокоскоростного доступа в Интернет по всему миру.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Starlink, спутниковый интернет, Илон Маск
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь