Starlink Илона Маска тестирует интернет для самолетов

Когда-нибудь сидеть в интернете можно будет даже в самолете. И это не будет стоить всех денег мира.

Подразделение Starlink SpaceX тестирует свой космический интернет-сервис на нескольких самолетах и ​​хочет предложить авиалиниям связь в полете “как можно скорее“. Об этом заявил вице-президент компании.

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Starlink ведет переговоры с несколькими авиакомпаниями о предоставлении широкополосных соединений в полете, заявил во вторник вице-президент по коммерческим продажам Джонатан Хофеллер на заседании ассоциации Airline Passenger Experience Association в Лонг-Бич, штат Калифорния. Это поставило бы компанию в прямую конкуренцию с Viasat Inc., Intelsat SA, Telesat Corp и другими.

По словам Хофеллера, Starlink производит шесть спутников в неделю на своей сборочной площадке недалеко от Сиэтла. Он также переходит на более сложную версию. Он не раскрыл подробностей испытаний или насколько продвинулись переговоры компании с авиакомпаниями.

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Напомним, ранее сообщалось, что основатель SpaceX Илон Маск во внутренней служебной записке объявил о возможном банкротстве, если компания не сможет исправить производственные проблемы с двигателями Raptor, на которых установлена ​​новейшая и самая большая ракета компании, Starship. Маск написал, что машина необходима для запуска следующей итерации спутников Starlink.

Корпорация Space Exploration Technologies Corp., как официально называется SpaceX, работает над созданием группировки из более чем 30 000 спутников для обеспечения высокоскоростного доступа в Интернет по всему миру.