Астронавтам запретили выходить в открытый космос из-за мусора

NASA отложило выход в открытый космос во вторник из-за угрозы, которая становится повседневной: космический мусор может пролететь слишком близко к Международной космической станции.

Астронавты NASA пока не будут выходить в открытый космос NASA

Пара астронавтов должна была надеть скафандры, покинуть МКС и провести шесть с половиной часов, заменяя неисправную антенную систему. Но рано утром во вторник NASA объявило, что накануне вечером получило “уведомление о засорении МКС“.

Неясно, что указывалось в уведомлении об обломках, в том числе о том, когда и на каком расстоянии обломки должны были пройти мимо МКС. Так что астронавты - Томас Маршберн и Кайла Бэррон - выйдут за пределы МКС на следующий день.

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“Из-за отсутствия возможности правильно оценить риск, который это может представлять для астронавтов, команды решили отложить выход в открытый космос, запланированный на вторник, 30 ноября, до получения дополнительной информации“, - говорится в заявлении NASA.

Это не первый случай, когда космический мусор нарушает работу МКС. Количество обломков на орбите Земли увеличивалось в течение многих лет, поскольку старые космические корабли разламываются, мертвые спутники врезаются друг в друга, а страны испытывают противоспутниковые ракеты, в результате чего отдельные спутники разлетаются на тысячи частей.

По данным Европейского космического агентства , в течение последних двух десятилетий ежегодно происходило в среднем 12 событий.

Космический мусор не просто нарушает график NASA. Это опасно. Сотни тысяч разбитых осколков старых спутников и ракет летят по планете примерно в 10 раз быстрее пули. Если космический мусор ударит по МКС, он может пробить дыры в орбитальной лаборатории - и это случалось неоднократно.

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Если бы обломок ударил астронавта, выходящего в открытый космос, удар мог быть смертельным.

В 2020 году станции трижды приходилось маневрировать в сторону от обломков с высокой степенью риска. В этом году был только один такой инцидент, когда МКС пришлось отклониться от куска мусора в начале этого месяца.

В июне неизвестный кусок космического мусора пробил дыру в манипуляторе МКС, который помогает выходить в открытый космос.

При испытании российской ракеты площадь обломков возле космической станции увеличилась вдвое

Неясно, связан ли риск космического мусора во вторник с испытанием российской ракеты, в результате которой 15 ноября был взорван спутник. Испытание противоспутниковой техники взорвало старый российский космический корабль, отправив новое облако обломков на орбиту Земли.

Астронавтам на МКС пришлось забраться на свои космические корабли, готовясь отстыковаться от космической станции и в случае необходимости экстренно вернуться на Землю. Примерно через два часа в режиме укрытия они вернулись к нормальной работе.

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Представитель NASA преуменьшил риск, который представляет собой поле обломков российского спутника, во время брифинга для прессы в понедельник вечером , всего за несколько часов до того, как агентство объявило о задержке выхода в открытый космос.

“Когда МКС прошла через орбиту обломков, у нас возникла повышенная обеспокоенность в течение примерно 24 часов после события“, - сказала во время брифинга Дана Вейгель, заместитель руководителя программы NASA по МКС. “С того времени обломков рассеялось намного больше“.

Вайгель добавила, что потребуется несколько месяцев, чтобы внести в каталог более крупные обломки российских ракетных испытаний и оценить, насколько близко они пройдут к МКС, когда будут вращаться вокруг Земли. В настоящее время количество космического мусора, вращающегося вокруг МКС, сейчас примерно в два раза больше, чем было до испытания российской ракеты.

Напомним, ранее сообщалось, что ситуация с МКС и российским модулем оказалось сложнее, чем сообщалось.