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Motorola выпустит смартфон с селфи-камерой под экраном

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Скрытые камеры становятся трендом.
Новая Motorola может получить камеру, спрятанную под экран
Новая Motorola может получить камеру, спрятанную под экран
weibo

2022 год, кажется, станет годом смартфонов со складными и скрытыми камерами, и новый отчет надежного отраслевого инсайдера показывает, что Motorola довольно скоро выпустит телефон с последним.

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Digital Chat Station признала, что Motorola на этот раз очень заинтересована в выпуске предложений флагманского уровня с высокопроизводительными чипсетами. Moto S30 с Snapdragon 888+ и Moto X30 (Edge 30 Ultra во всем мире) с чипсетами Snapdragon 8 Gen1, как сообщается, уже появятся в продаже в декабре. К этим двум теперь может присоединиться еще одна третья модель с селфи-камерой под дисплеем.

Недавно Чен Цзинь, генеральный менеджер телефонного подразделения Lenovo в Китае, намекнул в сообщении на Weibo, что Motorola официально анонсирует новое поколение флагмана Snapdragon 8 Gen1 на Qualcomm Snapdragon Technology Summit. Телефон вполне может быть самым первым, оснащенным чипом, поскольку ожидается, что Xiaomi 12 с таким же чипом будет выпущен только к концу декабря.

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Что касается телефона с селфи-камерой под дисплеем, нет никаких признаков того, что он будет выпущен в тот же день, что и Moto S30 и Moto X30, а это означает, что он также может быть выпущен в первом квартале 2022 года. На данный момент ничего не известно о загадочном телефоне. Но, учитывая, что теперь это было разоблачено, вскоре должны появиться новые утечки и слухи.

В настоящее время на рынке не так много телефонов с фронтальной камерой под экраном. Xiaomi и ZTE занимают лидирующие позиции, и если Motorola удастся с этим справиться, технология даст компании преимущество.

Напомним, ранее сообщалось, что рассекречен внешний вид нового смартфона Motorola с выдвижной камерой.

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Теги: Motorola, Moto
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