Xiaomi Pay: В смартфонах Xiaomi появится собственные бесконтактные платежи

Под этой маркой будут делать ремешки с бесконтактной оплатой.

Недавно Xiaomi подала заявку на новый товарный знак для “Xiaomi Pay“. Теперь статус этой торговой марки официально изменен на зарегистрированный. Другими словами, компания успешно подала заявку на участие в финансовой платформе.

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Данный товарный знак был первоначально применен еще в апреле 2021 года. Кроме того, китайский технологический гигант недавно также подал заявку на товарный знак под названием “Mi Pay“. Они имели международную классификацию и относились к категории управления финансовым имуществом. Хотя, поскольку компания недавно официально отказалась от своего бренда “Mi“, было бы разумно даже переименовать свою платформу Mi Pay в Xiaomi Pay.

Ранее компания также объявила о выпуске ремешков Mi Pay на основе NFC для носимых устройств для бесконтактных платежей. Для тех, кто не знает, Mi Pay - это управление финансовой собственностью, которое стремится предложить пользователям упрощенную платежную систему, к которой можно получить доступ через продукты бренда. Сюда входят гаджеты с поддержкой NFC и без нее. С новым товарным знаком бренд может сменить название с Mi Pay на Xiaomi Pay, однако это все еще не подтверждено.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi будет давать деньги в долг.