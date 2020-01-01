Тренды YouTube: Uлавное про новый штамм коронавируса и Фейк или правда

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ОМИКРОН | Главное про новый штамм коронавируса

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Доктор Комаровский рассказал самое главное о новом Омикрон-штамме SARS-CoV-2. Откуда взялся новый штамм, что нам делать, как его обнаружить и поможет ли вакцинация?

Фейк или правда? МЕТАвселенные и ГИПЕРреальность

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Мы живем в мире симуляций, а к реальности у нас все больше вопросов:

почему в тыквенном латте не было ни грамма тыквы, на какую страницу приводят все ссылки википедии, как мы застряли в разных инфопузырях, почему в виртуальном мире найти оригинал стало проще, чем в реальности, и как метавселенные изменят все?

Напомним, днем ранее в тренды попали Золотой мяч и Комаровский рассказал правду про Зеленского.