Акционеры требуют раскрыть детали сексуальных домогательств в Microsoft

Microsoft призвала рассказать больше о рассмотрении претензий в связи с распространенными делами.

Акционеры Microsoft поддержали голосование протеста с призывом к компании рассказать больше о том, как она поступает с заявлениями о сексуальных домогательствах, в свете недавних дел и разоблачения того, что соучредитель Билл Гейтс имел отношения с сотрудником компании.

Этот призыв стал редким голосом против руководства на годовом собрании акционеров компании и принес с собой немедленное обещание от Microsoft большей прозрачности. Однако компания не стала сообщать, что раскроет подробности об отдельных делах, и не взяла на себя никаких обязательств по возобновлению работы с делами прошлых лет.

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Восстание акционеров последовало за годами жалоб от некоторых рабочих на то, что компания скрыла широко распространенные заявления о преследованиях. Arjuna Capital, представившая предложение акционера, бросившее вызов руководству, сказала, что отдел кадров Microsoft удовлетворил только один иск против группы из 238, которые были включены в коллективный иск о дискриминации и домогательствах в 2012 году.

“Сообщения о ненадлежащих отношениях Билла Гейтса и сексуальных домогательствах к сотрудникам Microsoft только усугубили озабоченность, поставив под сомнение культуру, установленную высшим руководством, и роль совета директоров, призванного привлечь виновных к ответственности“, - добавил он.

Ранее в этом году Microsoft сообщила, что ее совет директоров нанял стороннюю фирму для изучения многолетних “интимных отношений“ Гейтса с сотрудницей. Гейтс покинул правление до того, как расследование было завершено. Итоги расследования пока не разглашаются.

Голосование акционеров наносит удар по высокой репутации Microsoft среди инвесторов, сосредоточенных на экологических, социальных и корпоративных вопросах. По данным Bank of America, на июль эта группа является самой крупной компанией в фондах ESG США.

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Консультационные группы акционеров ISS и Glass Lewis рекомендовали инвесторам поддержать резолюцию Arjuna, утверждая, что неспособность эффективно справиться с жалобами на сексуальные домогательства нанесет ущерб репутации компании и ее способности нанимать сотрудников, что скажется на ее акционерах.

“Мы собираемся предпринять новые шаги, о которых мы думали“, - сказал после голосования президент Microsoft Брэд Смит. “Я думаю, что решение и диалог, который у нас был, помогли нам продвинуться в процессе принятия решений“.

Смит сказал, что компания собирала больше внутренней информации по искам о преследовании, и признал, что “заинтересованность акционеров“ делает важным раскрывать больше этой информации публично.

В качестве примера раскрытия информации, которое компания может раскрыть в будущем, он сказал, что за последний финансовый год Microsoft расследовала 51 жалобу и 47 процентов были обоснованными, по сравнению с 49 процентами из 142 дел, расследованных годом ранее. Он добавил, что снижение количества исков, вероятно, отражает тот факт, что все больше людей работают из дома.

Смит также сказал, что Microsoft поручит независимую проверку того, как она обрабатывает заявления о домогательствах, и опубликует результаты. Однако он не стал пообещать, что компания примет какие-либо рекомендации, сказав лишь, что она “хорошо подумает“ о внесении изменений.

Смит сказал, что Microsoft также опубликует более подробную информацию о гендерном разрыве в оплате труда в компании, несмотря на отклонение акционерами отдельного предложения по этому вопросу. Он добавил, что компания уже обязана публиковать данные в Великобритании и будет распространять их по всему миру.

Напомним, ранее сообщалось, что Билл Гейтс не собирается возвращаться в Microsoft.