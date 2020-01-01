Неизвестный заплатил 650 тысяч долларов за несуществующую яхту

Яхта существует только в метавселенной, и физически на ней не покататься.

Мы здесь не для того, чтобы читать вам нотации о том, как вы должны или не должны тратить свои деньги. Но вы определенно не должны тратить больше полумиллиона долларов на воображаемую яхту, на которую вы никогда не сможете физически ступить. .

Читай также: Яхту на гусеничном ходу продают за 220 тысяч евро

И все же это случилось. Кто-то на прошлой неделе заплатил около 650 000 долларов в крипотовалюте эфириум за яхту NFT, которая существует только на платформе метавселенной.

Продажа была осуществлена ​​разработчиками metaverse и NFT Republic Realm для платформы метавселенной The Sandbox, впервые обнаруженной Hypebeast. Яхта, получившая название “The Metaflower Super Mega Yacht“, была продана за 149 ETH, что сделало ее самым дорогим активом NFT на платформе.

Яхта до смешного ужасна, и ее можно описать только как “Майнкрафтоподобная“ с ее блочным дизайном. Он состоит из четырех этажей с зонами отдыха, джакузи, танцполом, диджейской будкой и двумя вертолетными площадками (несуществующие вертолеты продаются отдельно).

Читай также: Миллиардерам предложат покататься на атомной яхте ради спасения климата

Яхта является частью “The Fantasy Collection“ от Republic Realm, линейки роскошных NFT, разработанных для платформы Sandbox, которая включает гидроциклы, скоростные катера и частные острова, а также пристань для яхт и пляжные клубы. Так что есть еще много возможностей потратить свои деньги, если хотите.

Так что да, довольно абсурдно тратить столько денег на яхту, от которой невозможно физически получить удовольствие. Однако, если прищуриться достаточно сильно, у этого есть свои плюсы. Поскольку все в цифровом формате, нет никаких затрат на содержание и обслуживание яхты. Кроме того, если у вас достаточно денег, чтобы потратить более полумиллиона на NFT, это, вероятно, в любом случае для вас довольно незначительная сумма.

Единственная задача сейчас: найти друзей, которые присоединятся к вам на вашей воображаемой яхте. На это может не хватить денег в мире.

Напомним, ранее сообщалось, что Билл Гейтс вложил деньги в разработку люксовой эко-яхты.