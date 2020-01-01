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100-градусный спирт своими руками: Эксперименты

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Как получить абсолютный спирт крепостью 100 градусов?

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Водку часто используют как антисептик. Но 40-градусная жидкость не способна убить всех микробов. Например, антисептик содержит 70-градусный спирт. 

А как сделать 100-градусный спирт? Блогер из Огненное ТВ решил проверить несколько способов, как добыть чистый спирт из 40-градусной водки. 

Напомним, ранее блогеры проверяли, сколько воды выдержит натяжной потолок.

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Теги: эксперименты, видео
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