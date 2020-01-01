Илон Маск отказался от процессоров Intel в автомобилях Tesla

Tesla Model Y переходит с процессоров Intel на AMD Ryzen.

Согласно Brinkwire, Tesla Model Y переключает модели процессоров с чипа марки Intel на процессор AMD Ryzen для информационно-развлекательной системы автомобиля. На данный момент новые модели Y, оснащенные AMD, доступны только для покупателей в Китае.

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За последние несколько лет Tesla работала со всеми тремя основными производителями полупроводников, включая Nvidia, Intel и AMD. Первоначально Tesla использовала SoC Nvidia в своих старых автомобилях, но три года назад перешла на процессоры Intel Atom для информационно-развлекательных центров в Model 3 и более новых версиях Model X и Model S.

Tesla уже переключила Model S и X на чипы AMD. и теперь, похоже, завершает переход с Model Y. К сожалению, мы не знаем, почему Tesla решила переключиться на AMD, что на первый взгляд кажется странным шагом, учитывая зависимость AMD от TSMC в поставках полупроводников.

Это особенно верно, учитывая ограничения TSMC на поставку своих текущих 7-нм продуктов, на которые AMD сильно полагается почти во всех своих текущих продуктах. Проще говоря, спрос на 7-нм кремний TSMC со стороны клиентов настолько велик, что он способствует сохраняющейся нехватке.

Это резко контрастирует с Intel, которая владеет собственными производственными мощностями, что позволяет компании обходить некоторые проблемы с цепочкой поставок.

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Несмотря на это, переход Tesla в AMD потенциально может быть основан на производительности. Фактически, Илон Маск утверждал, что вы сможете играть в The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 внутри информационно-развлекательных систем на базе AMD этих новых автомобилей - они настолько мощные.

На данный момент, по крайней мере, Tesla Model Y на базе AMD являются эксклюзивными для Китая, и неизвестно о том, дойдут ли изменения процессора до США или других регионов. Мы знаем, что информационно-развлекательные системы на базе AMD включены только в производительные версии модели Y, а во всех других версиях по-прежнему используются чипы Intel.

Так что даже если эти модные модели Y на базе AMD дойдут до других регионов, не ожидайте, что каждый автомобиль будет поставляться с новым оборудованием, особенно с учетом текущего дефицита.

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