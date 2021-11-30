Тренды YouTube: Золотой мяч и Комаровский рассказал правду про Зеленского
Церемонія нагородження “Золотого м'яча“ 2021 | Ballon d'Or Ceremony
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В понедельник, 29 ноября, в Париже прошла шестьдесят пятая ежегодная церемония вручения трофеев лучшим футболистам мира, вручаемая изданием France Football.
В минувшем году церемония была отменена из-за пандемии COVID-19. Претенденты были объявлены 8 октября 2021 года.
СОРОМНО! Комаровський - ПРАВДУ про Зеленського і журналістів
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Врач Евгений Комаровский прокомментировал пресс-марафон президента Украины. Он заявил, что ему стыдно за то, что делает Зеленский. Также он рассказал о состоянии медицины и что ему не нравится.
Напомним, днем ранее в тренды попали Бутусов поссорился с Зеленским и Мифы, в которые мы верим.
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