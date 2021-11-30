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Тренды YouTube: Золотой мяч и Комаровский рассказал правду про Зеленского

Комментариев: 2
В тренде - спорт и политика.

Церемонія нагородження “Золотого м'яча“ 2021 | Ballon d'Or Ceremony

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В понедельник, 29 ноября, в Париже прошла шестьдесят пятая ежегодная церемония вручения трофеев лучшим футболистам мира, вручаемая изданием France Football.

В минувшем году церемония была отменена из-за пандемии COVID-19. Претенденты были объявлены 8 октября 2021 года.

СОРОМНО! Комаровський - ПРАВДУ про Зеленського і журналістів

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Врач Евгений Комаровский прокомментировал пресс-марафон президента Украины. Он заявил, что ему стыдно за то, что делает Зеленский. Также он рассказал о состоянии медицины и что ему не нравится.

Напомним, днем ранее в тренды попали Бутусов поссорился с Зеленским и Мифы, в которые мы верим.

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Теги: тренды YouTube, видео
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Комментариев (2)
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Анатолий  (аноним)  30.11.2021, 13:03
Оценка:  0
Анатолий
Уважаю Е. Комаровского за его откровения. Нас как и раньше обманули и продолжают обманывать.Кто его называет иначе, тот сам такой.
Василий-Пупкин    30.11.2021, 12:10
Оценка:  0
Василий-Пупкин
комаровский как ш/\юха
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