Sony создает контроллер PlayStation для смартфонов

С таким контроллером играть будет проще.

Похоже, что Sony возобновляет свои усилия в области игр для смартфонов. Патент компании показал, что бренд может работать над контроллером, подобным PlayStation, который подключается к вашему смартфону.

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Для тех, кто не знает, это будет не первая попытка японского технологического гиганта сделать игры еще более портативными. Еще в 2011 году компания выпустила телефон Sony Ericsson Xperia Play, представлявший собой телефон-слайдер с джойстиком и кнопками, похожими на контроллер ее популярных игровых консолей. Хотя концепция была довольно инновационной и опережала свое время, технология в то время была довольно ограничивающей. В то время играть в интенсивные 3D-игры было невозможно с имеющимся оборудованием, хотя эта проблема больше не является такой ограничивающей.

Патент на джойстик для смартфона gizmochina.com

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Теперь игровые смартфоны довольно популярны на рынке смартфонов, которые предлагают первоклассные характеристики и функции, позволяющие играть в интенсивные многопользовательские игры, такие как PUBG, которые также имеют большой размер карты. Кроме того, недавно компания запатентовала новый контроллер, похожий на PlayStation, который предназначен исключительно для смартфонов. Глядя на изображения из этого патента, мы можем увидеть знаковые кнопки, пэды и триггеры, которые делают его полноценным контроллером.

Однако у нас нет возможности узнать, поддерживает ли он также вибромоторы DualSense.

Напомним, ранее сообщалось, что фанат создал портативную консоль из PlayStation 2.