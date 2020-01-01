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В аэропорту изъяли iPhone 13 стоимостью более 5 миллионов долларов

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Тысячи смартфонов провозили контрабандой.
Смартфоны пытались перевезти под видом карт памяти
Смартфоны пытались перевезти под видом карт памяти
91mobiles.com

Власти индийского аэропорта изъяли тысячи смартфонов Apple iPhone 13 серии. Эти устройства в совокупности стоили более 5 миллионов долларов США и были обнаружены в аэропорту Мумбаи.

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DRI (Департамент налоговой разведки) провел расследование, в результате которого в аэропорту было изъято более 3600 единиц новейших iPhone. Устройства доставлялись из Гонконга и импортировались в Индию как “карты памяти“. Эта попытка отправить большое количество iPhone под фальшивой биркой, вероятно, позволила избежать таможенных пошлин, которые взимаются со смартфонов в стране.

Согласно заявлению DRI, “после получения точной информации сотрудники DRI в пятницу проверили две партии. Эти партии прибыли из Гонконга в Комплекс грузовых авиаперевозок (ACC) международного аэропорта имени Чатрапати Шиваджи, Мумбаи. В импортных документах товар был заявлен как “карты памяти“. Однако физический осмотр показал, что на самом деле партии содержали в общей сложности 3646 мобильных телефонов iPhone 13“. Общая стоимость этих iPhone составила около 5,7 млн ​​долларов США.

Телефоны изъяли
Телефоны изъяли
91mobiles.com

Примечательно, что таможня обнаружила даже 12 единиц недавно анонсированной модели Google Pixel 6 Pro, которая официально не была представлена ​​на индийском рынке. Другие продукты включали также носимые Apple Watch. Эти iPhone были изъяты в связи с нарушением таможенного законодательства и уклонением от уплаты пошлин.

Напомним, ранее сообщалось, что поставкам iPhone 13 мешают производственные проблемы с камерами.

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Теги: iPhone 13, контрабанда
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