В аэропорту изъяли iPhone 13 стоимостью более 5 миллионов долларов

Тысячи смартфонов провозили контрабандой.

Власти индийского аэропорта изъяли тысячи смартфонов Apple iPhone 13 серии. Эти устройства в совокупности стоили более 5 миллионов долларов США и были обнаружены в аэропорту Мумбаи.

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DRI (Департамент налоговой разведки) провел расследование, в результате которого в аэропорту было изъято более 3600 единиц новейших iPhone. Устройства доставлялись из Гонконга и импортировались в Индию как “карты памяти“. Эта попытка отправить большое количество iPhone под фальшивой биркой, вероятно, позволила избежать таможенных пошлин, которые взимаются со смартфонов в стране.

Согласно заявлению DRI, “после получения точной информации сотрудники DRI в пятницу проверили две партии. Эти партии прибыли из Гонконга в Комплекс грузовых авиаперевозок (ACC) международного аэропорта имени Чатрапати Шиваджи, Мумбаи. В импортных документах товар был заявлен как “карты памяти“. Однако физический осмотр показал, что на самом деле партии содержали в общей сложности 3646 мобильных телефонов iPhone 13“. Общая стоимость этих iPhone составила около 5,7 млн ​​долларов США.

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Примечательно, что таможня обнаружила даже 12 единиц недавно анонсированной модели Google Pixel 6 Pro, которая официально не была представлена ​​на индийском рынке. Другие продукты включали также носимые Apple Watch. Эти iPhone были изъяты в связи с нарушением таможенного законодательства и уклонением от уплаты пошлин.

Напомним, ранее сообщалось, что поставкам iPhone 13 мешают производственные проблемы с камерами.