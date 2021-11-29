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Основатель Twitter покидает компанию - СМИ

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Акционеры счастливы - их акции сразу подскочили в стоимости.
Джек Дорси может покинуть Twitter
Джек Дорси может покинуть Twitter
EPA/UPG

Генеральный директор Twitter Джек Дорси уйдет с исполнительной должности, сообщили источники CNBC. На этих слухах акции Twitter подскочили более чем на 11%.

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В настоящее время Дорси является генеральным директором Twitter и Square, своей компании по цифровым платежам. Elliott Management, заинтересованная сторона Twitter, стремилась сменить Джека Дорси на посту генерального директора в 2020 году до того, как инвестиционная компания заключила сделку с руководством компании.

Основатель Elliott Management и миллиардер-инвестор Пол Сингер задался вопросом, должен ли Дорси управлять обеими публичными компаниями, и призвал его уйти с поста генерального директора одной из них.

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Неясно, кто станет преемником Дорси. Но если он уйдет, следующему генеральному директору придется выполнить агрессивные внутренние цели Twitter. Ранее в этом году компания заявила, что планирует к концу 2023 года иметь 315 миллионов монетизируемых ежедневно активных пользователей и как минимум удвоить свой годовой доход в этом году.

Напомним, ранее сообщалось, что основатель Twitter получил за 2018 год зарплату в 140 центов.

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Теги: Джек Дорси, Twitter
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