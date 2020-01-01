Три удивительных эксперимента с микроволновкой
Не стоит повторять эти эксперименты в домашних условиях!
Читай также: Как ведут себя предметы в кислоте: Эксперименты
Блогеры из Experiments KD решили провести эксперименты с микроволновкой. Например, они показали, как можно зажечь лампочку без проводов.
И почему не стоит класть в микроволновку металлические предметы или фольгу.
Напомним, ранее блогеры показали, как сделать цемент из камней.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил