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Тренды YouTube: Бутусов поссорился с Зеленским и Мифы, в которые мы верим

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В тренде - политика и познавательное видео.

Мифы, в которые мы верим #14

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Мы все знаем, что самка богомола съедает голову самцу. Но есть загвоздка - это миф. Это не происходит постоянно. И не стоит хранить яйца в двери холодильника. А свежие овощи и фрукты не так полезны, как нам говорят. Во что мы еще верим?

"Вам має бути соромно, президенте" - Бутусов посварився із Зеленським на прес-марафоні

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Президент Владимир Зеленский заявил, что журналист Юрий Бутусов человек, работавший на олигарха Игоря Коломойского и обидевшийся, потому что не получил должности во власти. Бутусов ответил, что Зеленскому должно быть стыдно, и он перекладывает свою ответственность на других.

Напомним, ранее в тренды попали Ермаку можно и DOROFEEVA – Я твоя не первая.

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Теги: тренды YouTube, видео
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