Xiaomi 12 проходит внутреннее тестирование с MIUI 13

Смартфон нового поколения уже проходит тестирование с новой операционкой.

Новый источник информации показал, что Xiaomi в настоящее время тестирует свой флагманский смартфон следующего поколения со своим грядущим пользовательским скином MIUI 13 . Судя по всему, Xiaomi 12 хорошо справилась с ОС, которая также должна быть официально анонсирована вместе с телефоном премиум-класса.

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Согласно информатору@数码 闲聊 站 на Weibo, компания протестировала MIUI 13 на Xiaomi 12. Эти испытания также дали положительные внутренние отзывы. Для тех, кто не знает, предстоящая флагманская серия смартфонов должна выйти в следующем месяце вместе с последней версией MIUI, основанной на ОС Android 12. Хотя стоит отметить, что серия Xiaomi 12, скорее всего, будет запущена с версией MIUI 12.5 на базе Android 11, прежде чем позже получит обновление для MIUI 13.

Говоря о смартфоне, Xiaomi 12 от китайского технологического гиганта будет его последним высококлассным предложением с изогнутым дисплеем и перфорированной селфи-камерой на передней панели. Кроме того, на задней панели ожидается 50-мегапиксельная основная камера, сверхширокоугольный объектив и макросенсор. Под капотом ожидается аккумулятор емкостью около 4500 мАч или более для питания телефона.

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Примечательно, что Xiaomi 12 станет одним из первых смартфонов следующего поколения, на которых будут установлены процессоры Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 . Это 4-нм чип производства Samsung, который также поставляется с графическим процессором Adreno 730. Недавно мы даже сообщали о том, что бренд выпустит флагман к концу декабря . Кроме того, ожидается, что модель 12X и Redmi K50 будут запускаться с MIUI 13 на базе Android 11, поскольку эти модели оснащены SoC Snapdragon 870+.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы телефоны, которые получат MIUI 13.