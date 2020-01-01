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Накачали гелием комнату вместо воздуха: Эксперименты

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Как долго можно находиться в такой комнате?

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Блогеры из It's Mamix подготовили специальную комнату, которую наполнили гелием. Буквально заменили обычный воздух на другой газ и создали другую среду. Вы просто представьте, каково будет там находиться? Там вообще не будет воздуха, только гелий. Как в этих условиях будут издаваться звуки? Как будет гореть огонь? Будет ли там летать квадрокоптер? И еще много других экспериментов.

Напомним, ранее блогеры проводили эксперименты с вакуумом в домашних условиях.

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Теги: эксперименты, видео
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