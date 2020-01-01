Samsung отказывается от линейки Galaxy Note

Вместо них будут выпускаться гибкие смартфоны.

Ранее в этом году Samsung заявила, что отказывается от поколения Note, но в следующем году представит новые смартфоны из этого семейства. Однако последний отчет, поступивший непосредственно из Южной Кореи, говорит об обратном.

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Похоже, что Samsung полностью исключила серию Note из своих планов на 2022 год, и основной причиной этого являются складные устройства. И это имеет смысл, если посмотреть на статистику. Линейки Galaxy Note10 и Note20 получили около 12,7 и 9,7 миллиона заказов в 2019 и 2020 годах, соответственно, в то время как одни только продажи Galaxy Z Fold достигли 13 миллионов.

Так что, если Samsung видит тенденцию к росту заказов на складные телефоны и сокращению продаж Note, будет логично заменить Note на Flip and Fold.

Кроме того, в отчете говорится, что Samsung прекращает производство Galaxy Note20 и Note20 Ultra в 2022 году, но этого следовало ожидать, учитывая, что эти две модели были выпущены более года назад.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung патентует еще один гибкий смартфон.