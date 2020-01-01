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Тренды YouTube: Ермаку можно и DOROFEEVA – Я твоя не первая

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В тренде - политика и музыка.

Єрмаку можна. Як керівник ОП з президентом відгуляв ювілей в державній резиденції в горах.

На канале Украинской правды появилось видеорасследование, в котором утверждается, что руководитель администрации президента отметил день рождения в президентском особняке. 

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"Эта история о руководителе офиса президента Андрее Ермаке, который отпраздновал юбилей как президент", - говорится в описании видео.

DOROFEEVA – Я твоя не первая

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Певица выпустила новый клип, который основан на песне к международному трибьюту группы "Тату" . Она сделала свое прочтение песни "Я твоя не первая".

"У нас произошел идеальный мэтч: в каждой строчке, как и в каждом кадре этого видео я – открытая и настоящая. Здесь нет лишних декораций, эффектов и танцев. Я просто показываю вам себя", - написала Надя Дорофеева. 

Напомним, днем ранее в тренды попали Интервью Лукашенко и Ракетный удар по Крыму.

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Теги: тренды YouTube, видео
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