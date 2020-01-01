Из расплавленной Tesla Model 3 сделали iPhone и бюст Илона Маска

Стоимость такого набора - всего 6760 долларов за телефон и 3220 - за бюст.

Когда дело доходит до роскоши, Caviar обычно оглядывается назад - ее телефоны часто облицованы драгоценным золотом, дорогой кожей, а иногда и мрамором. Но компания также любит смотреть в будущее: в будущее, наполненное электромобилями и исследованиями космоса . На пересечении обоих направлений находится Илон Маск, генеральный директор Tesla и SpaceX.

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Недавно команда Caviar вдохновилась расширением своей коллекции Visionaries специальным iPhone 13 Pro и бюстом Илона Маска - оба сделаны из расплавленного автомобиля Tesla.

Корпус Caviar iPhone 13 Pro (Max) Tesla Electro выполнен из титана с черным PVD-покрытием. Этот контраст с белым композитным материалом (который является ударопрочным) и алюминиевой панелью - материал для этой панели взят из кузова Tesla и имеет гравюры Маска, логотипа Tesla и самого автомобиля. Вдобавок ко всему - медная вставка, дань уважения катушкам электродвигателей, которые делают такие автомобили возможными.

Будет выпущено всего 99 телефонов Tesla Electro, базовый вариант - от 6760 долларов.

Бюст Илона Маска расположен на черной мраморной основе с двойной позолоченной пластиной, на которой указан серийный номер бюста - всего 27 штук. Сам бюст сделан из переплавленных металлических частей Tesla Model 3: капота, дверей и других панелей. Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть процесс. Если вы хотите получить один из 27 бюстов, он обойдется вам в 3220 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что lля iPhone X создали корпус с “жидким“ золотом.