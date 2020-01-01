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Virgin Galactic выбрала победителя, который полетит в космос бесплатно

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Девушку выбрали из тысяч претендентов.
Миллиардер Бренсон лично приехал, чтобы поздравить победительницу
Миллиардер Бренсон лично приехал, чтобы поздравить победительницу
virgin

Благотворительная платформа по сбору средств Omaze, которая предлагает шанс выиграть уникальные впечатления и призы, и Virgin Galactic объявили, что Кейша С. из Антигуа и Барбуды является эксклюзивным обладателем двух мест на космический полет. Кейша, родившаяся и выросшая на Антигуа, является тренером по здоровью и энергии, которая увлечена тем, чтобы дать женщинам возможность жить своей лучшей жизнью. Она всегда мечтала отправиться в космос и надеется пригласить свою дочь, студентку-астрофизику, в качестве гостя в это невероятное путешествие.

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Основатель Virgin Galactic сэр Ричард Брэнсон, генеральный директор и соучредитель Omaze Мэтт Полсон и исполнительный директор Space For Humanity Рэйчел Лайонс приехали к Кейше домой на Антигуа, чтобы поделиться новостью о том, что она выиграла.

Розыгрыши стартовали в июле после исторической миссии Virgin Galactic Unity 22, и за восемь недель были собраны пожертвования от 164 338 человек со всего мира, чтобы собрать запланированные 1,7 миллиона долларов в виде грантов в пользу Space for Humanity и их программы Citizen Astronaut. Эти ожидаемые гранты от Charities Aid Foundation America (CAF America) помогут Space for Humanity изменить взгляды и подготовить кандидатов для обеспечения инклюзивного будущего в космосе.

Кейша присоединится к сообществу будущих астронавтов Virgin Galactic как первый человек с Карибских островов. Помимо чудесных космических путешествий, Кейша получит экскурсию покосмопорту Америка, первом в мире специально построенном космодроме в Нью-Мексико.

Напомним, ранее сообщалось, что миллиардер Брэнсон продает часть Virgin Galactic для спасения бизнеса.

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Теги: Virgin Galactic
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