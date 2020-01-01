Virgin Galactic выбрала победителя, который полетит в космос бесплатно

Девушку выбрали из тысяч претендентов.

Благотворительная платформа по сбору средств Omaze, которая предлагает шанс выиграть уникальные впечатления и призы, и Virgin Galactic объявили, что Кейша С. из Антигуа и Барбуды является эксклюзивным обладателем двух мест на космический полет. Кейша, родившаяся и выросшая на Антигуа, является тренером по здоровью и энергии, которая увлечена тем, чтобы дать женщинам возможность жить своей лучшей жизнью. Она всегда мечтала отправиться в космос и надеется пригласить свою дочь, студентку-астрофизику, в качестве гостя в это невероятное путешествие.

Читай также: Virgin Galactic показала костюмы пилотов для космического туризма

Основатель Virgin Galactic сэр Ричард Брэнсон, генеральный директор и соучредитель Omaze Мэтт Полсон и исполнительный директор Space For Humanity Рэйчел Лайонс приехали к Кейше домой на Антигуа, чтобы поделиться новостью о том, что она выиграла.

Розыгрыши стартовали в июле после исторической миссии Virgin Galactic Unity 22, и за восемь недель были собраны пожертвования от 164 338 человек со всего мира, чтобы собрать запланированные 1,7 миллиона долларов в виде грантов в пользу Space for Humanity и их программы Citizen Astronaut. Эти ожидаемые гранты от Charities Aid Foundation America (CAF America) помогут Space for Humanity изменить взгляды и подготовить кандидатов для обеспечения инклюзивного будущего в космосе.

Кейша присоединится к сообществу будущих астронавтов Virgin Galactic как первый человек с Карибских островов. Помимо чудесных космических путешествий, Кейша получит экскурсию покосмопорту Америка, первом в мире специально построенном космодроме в Нью-Мексико.

Напомним, ранее сообщалось, что миллиардер Брэнсон продает часть Virgin Galactic для спасения бизнеса.