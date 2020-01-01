Ракета, работающая на пластиковых отходах, прошла успешное испытание

Pulsar Fusion успешно провел испытания своей гибридной ракеты на военной базе Министерства обороны Великобритании в Солсбери.

Британская компания, стремящаяся к экологически безопасным космическим путешествиям, провела испытание ракетного двигателя, частично работающего на пластиковых отходах. Гибридный ракетный двигатель Pulsar Fusion является частью амбициозного пути, который также включает в себя разработку технологии ядерного синтеза для высокоскоростной двигательной установки, которая может вдвое сократить время полета на Марс.

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Pulsar Fusion делает ставку на “зеленую“ ракету, использующую гибридное топливо, состоящее из полиэтилена высокой плотности (HDPE) и окислителя закиси азота, которое подается в камеру сгорания под регулируемым давлением через регулирующий клапан. HDPE используется в различных пластиковых продуктах, включая бутылки, трубопроводы и разделочные доски, что дает множество возможностей для получения и переработки этого ключевого ингредиента топлива.

На прошлой неделе на военной базе Министерства обороны Великобритании в Солсбери компания Pulsar Fusion завершила первые статические испытания своего гибридного ракетного двигателя. По заявлению компании, это привело к образованию сверхзвуковых алмазов, которые можно увидеть в выхлопных газах высокотемпературной ракеты с большим массовым расходом, и в результате образовался драматический огненный шлейф. На этой неделе компания планирует провести демонстрацию для потенциальных клиентов.

“Мы очень довольны проведенными в Великобритании испытательными запусками на COTEC. Это очень важный момент, и мы гордимся тем, что эта ракета построена в Великобритании“, - говорит генеральный директор Pulsar Fusion Ричард Динан. “Провести испытание британской ракеты на территории Великобритании - в новинку. Pulsar - одна из немногих компаний в мире, которые создали и протестировали эти технологии. У нас есть команда фантастических ученых с богатым опытом, которых мы должны поблагодарить за эти важные вехи“.

Гибридная ракета Pulsar Fusion в действии Pulsar Fusion

Компания заявляет, что потенциальные применения “зеленого“ ракетного двигателя включают запуск людей и спутников в космос, но ее видение освоения космоса на этом не заканчивается, поскольку планируется разработать высокоскоростные двигатели на основе ядерного синтеза и запустить их в этом десятилетии. Идея, лежащая в основе этой технологии, состоит в том, чтобы воссоздать процесс, который происходит внутри Солнца, где гравитационные силы сочетаются с экстремальной температурой и давлением, чтобы разбивать ядра друг о друга, чтобы высвободить огромное количество энергии. Ученые десятилетиями добивались этого с помощью экспериментальных реакторов, и, хотя были достигнуты некоторые впечатляющие успехи, технология еще на много лет далека от того, чтобы обеспечить жизнеспособный источник энергии.

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Поэтому цели Pulsar Fusion в космосе кажутся действительно очень амбициозными. Он работает над своей технологией ядерного синтеза в течение девяти лет и стремится использовать мощные электромагнетизм, чтобы направить энергию, высвобождаемую в результате реакций синтеза, в форму движения. Согласно Pulsar Fusion, это не только избавит космические корабли от необходимости перевозить тяжелое топливо, но и позволит им путешествовать с невероятной скоростью - достаточно быстро, чтобы достичь Марса с Земли в два раза быстрее, чем у современных космических кораблей.

Стоит отметить, что неотъемлемые проблемы воссоздания ядерного синтеза на Земле преследовали ученых на протяжении десятилетий, поэтому включение еще не существующей технологии в двигательную установку для космического корабля следующего поколения было бы действительно сложной задачей. Однако Pulsar Fusion не стесняется своих стремлений, стремясь продемонстрировать ядерный термоядерный двигатель для статических огневых испытаний в 2025 году, а затем запустить и испытать его на орбите в 2027 году.

Вы можете посмотреть кадры недавнего испытания ракеты Pulsar Fusion ниже.

Напомним, ранее сообщалось, что запуск ракеты Electron от Rocket Lab завершился неудачей.