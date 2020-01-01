Тренды YouTube: Интервью Лукашенко и Ракетный удар по Крыму

В тренде - политика.

«Путин мне ничего не советовал»: Лукашенко о мигрантах, оппозиции и отношениях с Россией | Интервью

Александр Лукашенко ответил на вопросы корреспондента Би-би-си Стива Розенберга о миграционном кризисе на границе с Польшей, давлении на правозащитников в Беларуси и избиениях мирных демонстрантов, а также об отношениях с Путиным.

Читай также: Тренды YouTube: Лига Смеха и Почти бывшие

Лукашенко отрицает, что президент России давал ему советы о том, как общаться с оппозицией. “Как только Путин с [Алексеем] Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой [Тихановской] начну вести переговоры“, – отметил президент Беларуси.

Также Лукашенко заявил, что вполне возможно, что кто-то в Беларуси помогал мигрантам попасть в Польшу, но он отрицает, что их специально приглашали.

Ракетный удар по Крыму? Операция НАТО, которой боится Кремль

Читай также: Тренды YouTube: Джиган - На чиле и Афганистан под Талибаном

Ракетный удар по Крыму? Операция НАТО, которой боится Кремль. Вероятно, поэтому Россия перебросит в оккупированный Крым оружие нового поколения! Командующий Южного военного округа России анонсировал развертывание на полуострове зенитно-ракетного комплекса С-350 “Витязь“. Эту систему противовоздушной обороны разрабатывали для Южной Кореи, и только в прошлом году первый образец попал в учебный центр в Ленинградской области.

Российские медиа убеждают – С-350 способен эффективно уничтожать современные беспилотники, в частности, “Байрактары“, которые начала использовать Украина. Что это за оружие? Почему ее перекидывают в Крым? Действительно ли “Витязь“ – угроза для дронов и что может противопоставить Украина? Как идет гонка вооружения в Черном море у берегов Крыма?

Напомним, днем ранее в тренды попали Лидер Bellingcat Грозев у Гордона и стендап Комиссаренко.