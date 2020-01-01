Необъяснимые явления заставили Пентагон заново изучать НЛО
Заместитель министра обороны Кэтлин Хикс, работая с директором национальной разведки США, приказала создать новый следственный орган в управлении разведки и безопасности Министерства обороны США, заявил Пентагон поздно вечером во вторник.
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Приказ поступил через пять месяцев после того, как секретный отчет американской разведки о возможных инопланетных НЛО оказался безрезультатным: он мог объяснить некоторые зарегистрированные инциденты, но не мог объяснить другие явления, некоторые из которых были сняты пилотами вблизи военных полигонов.
Новый офис будет сосредоточен на инцидентах в обозначенных зонах “специального использования воздушного пространства“ (SUA) или вблизи них, которые строго контролируются и закрываются для авиации общего назначения из соображений безопасности.
Американские военные обеспокоены тем, что некоторые из неопознанных воздушных явлений (UAP), замеченных военными пилотами в прошлом, могут представлять собой технологии стратегических соперников, неизвестных американским ученым.
“Вторжение любого воздушного объекта в нашу SUA создает проблемы безопасности полетов и операций и может создать проблемы национальной безопасности“, - говорится в заявлении Пентагона.
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Министерство обороны “очень серьезно относится к сообщениям о вторжениях любого воздушного объекта, идентифицированного или неопознанного, и расследует каждое из них“.
Новый офис был назван Группой по идентификации и синхронизации управления воздушными объектами (AOIMSG), которая пришла на смену Целевой группе ВМС США по неопознанным воздушным явлениям.
Наблюдать за ним будет группа экспертов из военного и разведывательного сообщества.
В основном засекреченный официальный обзор отчетов об НЛО, опубликованных в июне, показал, что большинство из около 120 инцидентов за последние 20 лет можно объяснить и не имеют ничего общего с неизвестными или секретными американскими или иностранными технологиями.
Но это не могло объяснить некоторые завораживающие отчеты и видео, сделанные военнослужащими.
В прошлом году Пентагон опубликовал все еще необъяснимое видео, снятое пилотами ВМС, на которых объекты движутся с невероятной скоростью, вращаются и таинственно исчезают.
Китайские июльские испытания гиперзвукового летательного аппарата, летящего вокруг земного шара, который смог запустить отдельную ракету, летя со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука, предупредили Вашингтон о том, что у Пекина могут быть технологии, которые Соединенные Штаты еще не разработали.
Напомним, ранее сообщалось, что Пентагон подтвердил подлинность видео с НЛО.
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