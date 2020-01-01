Необъяснимые явления заставили Пентагон заново изучать НЛО

Пентагон создает новый офис для расследования неопознанных летающих объектов (НЛО) на фоне опасений, что после обширных исследований он не может объяснить таинственные наблюдения вблизи высокочувствительных военных районов.

Заместитель министра обороны Кэтлин Хикс, работая с директором национальной разведки США, приказала создать новый следственный орган в управлении разведки и безопасности Министерства обороны США, заявил Пентагон поздно вечером во вторник.

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Приказ поступил через пять месяцев после того, как секретный отчет американской разведки о возможных инопланетных НЛО оказался безрезультатным: он мог объяснить некоторые зарегистрированные инциденты, но не мог объяснить другие явления, некоторые из которых были сняты пилотами вблизи военных полигонов.

Новый офис будет сосредоточен на инцидентах в обозначенных зонах “специального использования воздушного пространства“ (SUA) или вблизи них, которые строго контролируются и закрываются для авиации общего назначения из соображений безопасности.

Американские военные обеспокоены тем, что некоторые из неопознанных воздушных явлений (UAP), замеченных военными пилотами в прошлом, могут представлять собой технологии стратегических соперников, неизвестных американским ученым.

“Вторжение любого воздушного объекта в нашу SUA создает проблемы безопасности полетов и операций и может создать проблемы национальной безопасности“, - говорится в заявлении Пентагона.

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Министерство обороны “очень серьезно относится к сообщениям о вторжениях любого воздушного объекта, идентифицированного или неопознанного, и расследует каждое из них“.

Новый офис был назван Группой по идентификации и синхронизации управления воздушными объектами (AOIMSG), которая пришла на смену Целевой группе ВМС США по неопознанным воздушным явлениям.

Наблюдать за ним будет группа экспертов из военного и разведывательного сообщества.

В основном засекреченный официальный обзор отчетов об НЛО, опубликованных в июне, показал, что большинство из около 120 инцидентов за последние 20 лет можно объяснить и не имеют ничего общего с неизвестными или секретными американскими или иностранными технологиями.

Но это не могло объяснить некоторые завораживающие отчеты и видео, сделанные военнослужащими.

В прошлом году Пентагон опубликовал все еще необъяснимое видео, снятое пилотами ВМС, на которых объекты движутся с невероятной скоростью, вращаются и таинственно исчезают.

Китайские июльские испытания гиперзвукового летательного аппарата, летящего вокруг земного шара, который смог запустить отдельную ракету, летя со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука, предупредили Вашингтон о том, что у Пекина могут быть технологии, которые Соединенные Штаты еще не разработали.

Напомним, ранее сообщалось, что Пентагон подтвердил подлинность видео с НЛО.