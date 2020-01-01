Опыты с серной кислотой: Эксперименты

Что такое серная кислота и почему ее называют "Кровью химии"?

Вещество, о котором идет речь в этом выпуске, для человека смертельно опасно. Однако без него невозможно представить современную цивилизацию.

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Лекарства, металлы, пластмассы, красители, искусственные ткани - малая часть того, что получают с помощью этого соединения. Не зря его зовут "Кровью химии". Его формула - H2SO4. А называется оно серной кислотой.

Как получить серную кислоту, какими свойствами обладает серная кислота и что если серная кислота попадет на кожу - обо всем в этом видео.

Напомним, ранее блогеры показали, разрубит ли нож пулю, выпущенную из пистолета.