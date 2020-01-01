Фото дня: Curiosity показал Марс во всей красе

Эта фотография Марса, сделанная марсоходом Curiosity, настолько прекрасна, что слез не сдержать.

Большинство людей, живущих сегодня, никогда не отправятся на Марс . Это, наверное, к лучшему, правда.

Без некоторых серьезных исправлений Марс крайне неблагоприятен для выживания человека. Но мы все еще мечтаем о высоких мечтах о том, чтобы ступить ногами на чужую землю и смотреть на невероятные инопланетные горизонты.

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К счастью для нас, у нас есть следующая лучшая вещь: роботы-вездеходы, трудящиеся в красной пыли, глядя на ее перспективы своими роботизированными глазами. Это новое изображение, сделанное марсоходом Curiosity и улучшенное командой миссии Curiosity здесь, на Земле, действительно передает чувство изумления и дикости, которое можно почувствовать, стоя на Марсе.

“Марсоход Curiosity сделал замечательный снимок со своего последнего места на склоне горы Шарп на Марсе“, - говорится в сообщении в блоге на веб-сайте Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

“Команда миссии была настолько вдохновлена ​​красотой ландшафта, что объединила две версии черно-белых изображений, сделанных в разное время дня, и добавила цвета, чтобы создать редкую открытку с красной планеты“.

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Снимок был сделан 16 ноября, когда марсоход завершил свой последний рейс. В этих точках остановки Curiosity всегда снимает 360-градусную панораму окрестностей с низким разрешением на склонах горы Шарп в кратере Гейла.

Когда самая последняя панорама была отправлена ​​на Землю, команда Curiosity решила, что ее нужно сделать с максимально возможным разрешением.

В 8.30 и 16.10 по марсианскому времени Curiosity сделал два отдельных изображения сцены, когда она смотрела вниз на склоны горы Шарп. Две мозаики были отправлены обратно на Землю, где команда Curiosity объединила их, добавив цвета, чтобы подчеркнуть, как различные условия освещения в разное время суток подчеркивают особенности ландшафта.

Синий цвет представляет утренний свет, оранжевый - полдень, и там, где обе сцены были объединены, команда закрасила изображение в зеленый цвет.

Марс утром (вверху) и снова днем ​​(внизу) NASA

В центре изображения - вид на гору Шарп, 5,5-километровый пик в центре кратера Гейла, на который Curiosity до сих пор не поднялся.

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Поле с волнистыми песками под названием Sands of Forvie, исследованное Curiosity в декабре прошлого года, можно увидеть на среднем расстоянии, а интригующие округлые холмы справа от центра были предметом исследования Curiosity в августе этого года.

Справа находится формация под названием “Гора Рафаэль Наварро“, названная в честь одного из ученых миссии Curiosity, который помог идентифицировать органические соединения на Марсе. К сожалению, в этом году он ушел из жизни.

Curiosity - один из двух марсоходов NASA, которые в настоящее время работают на Марсе. Марсоходу было поручено исследовать кратер Гейла, чтобы мы могли лучше узнать климат и геологию Марса, как в прошлом, так и в настоящем. Он также ищет какие-либо признаки того, что Марс когда-то мог быть обитаемым.

Perseverance, преемник Curiosity, прибыл на Марс в начале этого года и еще более внимательно изучает возможность обитания Марса. Новоприбывший непосредственно искал признаки жизни, в том числе микроскопические окаменелости, которые могут скрываться в скалах Марса.

Но Curiosity, чья первоначальная миссия была запланирована только на два года (поскольку продлена на неопределенный срок), по-прежнему сильна. Два марсохода исследуют разные местности на Красной планете, и их дополнительные наблюдения значительно улучшили и будут продолжать улучшать наше понимание планеты, столь похожей на Землю, но в то же время такой отличной от нее.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA опубликовало впечатляющие снимки скал Марса.