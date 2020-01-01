Корейское искусственное солнце установило рекорд по удержанию плазмы

Термоядерный реактор KSTAR установил рекорд по поддержанию температуры плазмы более 100 миллионов ° C.

Ученые изучают технологию ядерного синтеза с помощью различных экспериментальных устройств, и популярная конструкция для этой погони за чистой, практически неисчерпаемой энергией известна как токамак. Захватывающий пример этих реакторов в форме пончика можно найти в Корейском институте термоядерной энергии, где, как сообщается, ученые установили новый рекорд, поддерживая сверхгорячую плазму в течение 30 секунд.

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Идея термоядерной энергии заключается в воссоздании процессов, происходящих внутри Солнца. Огромные гравитационные силы в сочетании с интенсивным нагревом и давлением создают плазму, в которой ядра сталкиваются друг с другом с высокой скоростью, образуя гелий и высвобождая энергию.

Токамаки предназначены для воссоздания этого процесса здесь, на Земле, с рядом катушек, размещенных вокруг реактора в форме тора, магнитно удерживающего плазму, нагретую до миллионов градусов, на время, достаточное для того, чтобы произошло слияние ядер. Многие из этих экспериментальных устройств работают по всему миру, и корейский реактор передовых исследований сверхпроводящего токамака (KSTAR) является одним из тех, которые делают некоторые многообещающие успехи.

Конструкция устройства была завершена в 2007 году, а в 2008 году она произвела свою первую плазму. В 2016 году KSTAR установил мировой рекорд, поддерживая нагрев плазмы до 50 миллионов ° C в течение 70 секунд, что было лучше, чем у Китая. Экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак (EAST) длительностью 102 секунды в 2017 году.

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Однако цель таких устройств - нагреть плазму до температуры более 100 миллионов ° C, и в 2018 году KSTAR сделал именно это, хотя и в течение 1,5 секунд. В 2019 году он повысил ставку за восемь секунд при той же температуре, а затем в декабре прошлого года установил мировой рекорд, поддерживая температуру плазмы на уровне 100 миллионов ° C в течение 20 секунд.

Теперь, как сообщает Business Korea, ученые, работающие над устройством KSTAR, сделали еще один значительный шаг вперед, увеличив этот временной интервал до мирового рекорда в 30 секунд. Такое повышение производительности считается результатом дальнейшей оптимизации условий магнитного поля и систем нагрева. Журнал сообщает, что команда стремится поддерживать плазму в течение 300 секунд в 2026 году за счет модернизации источника питания и с помощью вольфрамового дивертора, который предотвратит повышение температуры внутренних стенок камеры.

Напомним, ранее сообщалось, что самый мощный магнит в мире поможет создать термоядерный реактор.