Охотник за астероидом: SpaceX запустила ракету с кораблем-камикадзе

НАСА только что отправило космический корабль в одностороннюю миссию к астероиду - и как только он доберется до астероида, он врежется в него.

24 ноября в 7:30 по Киеву с космической базы Ванденберг в Калифорнии взлетела ракета SpaceX Falcon 9, которая несет на себе космический корабль DART. Ему предстоит 10-месячное путешествие, пока он не достигнет пункта назначения: двойной астероидной системы Дидимос.

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Когда прибудет DART, космический корабль весом 550 кг влетит в орбитальный спутник Дидимоса Диморфос, путешествуя со скоростью примерно 24 000 км/ч.

“Это был красивый, красивый запуск, невероятно захватывающий“, - сказал Томас Статлер, научный сотрудник отдела планетарных исследований Управления научных миссий в штаб-квартире NASA, во время трансляции запуска NASA TV на YouTube.

NASA запустило DART для проверки кинетического отклонения в качестве стратегии защиты Земли от крупных астероидов, которые могут угрожать нашей планете. Дидимос имеет ширину около 780 метров, а Диморфос - около 160 м в поперечнике. Астероид не представляет угрозы для Земли, но в качестве бинарной системы он предлагает NASA возможность измерить, как столкновение с меньшим телом, Диморфосом, повлияет на орбитальный путь луны вокруг большего тела астероида. Это поможет инженерам NASA выяснить, сколько силы требуется, чтобы оттолкнуть астероид от потенциального курса столкновения с Землей.

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DART прибудет к Дидимос в конце сентября - начале октября 2022 года. Столкновение будет контролироваться автономным навигационным программным обеспечением, которому будет помогать бортовая камера: Didymos Reconnaissance и Asteroid Camera for Optical Navigation (DRACO). По данным Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса, DRACO не только поможет направить DART к астероиду, но и сделает снимки последних моментов космического корабля, которые DART передаст обратно на Землю в реальном времени, прежде чем врезаться в астероид.

Но прежде, чем DART совершит свое высокоскоростное погружение в забвение, космический корабль может столкнуться с дополнительными проблемами во время своего путешествия, сказала Анджела Стикл, планетолог из Johns Hopkins APL и руководитель рабочей группы моделирования столкновений DART.

“Как и в случае с другими миссиями, пребывание в космосе, конечно, сопряжено с риском; существуют и другие опасности, помимо крупных астероидов“, - сказала Стикл. “Операционная группа разработала планы на случай любых аномалий, с которыми может столкнуться космический корабль, и способы их устранения, например, в безопасном режиме; мы провели ряд полных симуляций миссии, чтобы убедиться, что команда готова справиться с любыми космическими атаками“.

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Чтобы подготовиться к потенциальным космическим опасностям, инженеры проводят многочисленные симуляции и проводят тесты, “которые циклически проверяют наихудшие возможности“, - сказала Елена Адамс, системный инженер Johns Hopkins APL и системный инженер миссий DART. Они исследовали такие сценарии, как астероид, находящийся не там, где они ожидали, на своей орбите; целевой Диморфос меньше или тусклее, чем ожидалось; и космическим кораблем оказалось труднее управлять, чем показали испытания.

И тестирование не заканчивается после запуска. С запуском DART Адамс и ее коллеги протестируют свои алгоритмы слежения за астероидами, обучая их на спутниках Юпитера.

“Мы будем наблюдать [] появление Европы и Ио из-за Юпитера и следить за тем, чтобы наши алгоритмы распознавали луны и могли отслеживать их, как это было бы с Диморфосом, появляющимся из-за Дидимоса“, - сказала Адамс. “Этот тест с лунами Юпитера - лишь одно из множества тестов, которые мы проводим в полете, чтобы убедиться, что все работает, как ожидалось“.

Несмотря на все эти приготовления и меры предосторожности, запуск столкнулся с неожиданным риском, который возник буквально на прошлой неделе, когда 15 ноября Министерство обороны России развернуло противоспутниковую ракету (ASAT), которая уничтожила списанный советский спутник Космос-1408 на низкой околоземной орбите. В результате взрыва образовалось облако обломков прямо на пути к Международной космической станции (МКС), поставив под угрозу семь астронавтов и космонавтов на борту и заставив их искать убежище в транспортных капсулах станции.