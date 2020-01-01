Видео дня: Электрический НЛО будет перевозить людей по воздуху

Простая конструкция позволяет штамповать такие аппараты очень быстро и дешево.

Существует много различных проектов аэротакси, и, казалось бы, что трудно удивить чем-то новым. Летающие авто, пассажирские дроны, мини-самолеты. Но некоторые компании удивляют своим видением. Компания Zeva представила конструкцию в виде НЛО.

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В общих чертах, Zeva Zero представляет собой большой диск из углеродного волокна, диаметром примерно 2,4 м и весом 317 кг, с полостью размером с человека в середине и четкой секцией, позволяющей смотреть вниз. На передней панели есть две двигательные установки, а на задней - две, и каждая из них имеет по две соосно установленных электрических стойки.

Батареи - около 20 кВтч в первом прототипе и 25 кВтч в первой запланированной производственной модели - будут располагаться по бокам диска, разделенные на несколько разных блоков. Эти блоки будут изолированы друг от друга в углеродных ящиках с двойными стенками, которые будут постоянно контролироваться и обеспечивать отвод тепла и токсичных газов за пределы самолета в случае возгорания батареи. Дополнительная перегородка изолирует аккумуляторные батареи от салона.

Для входа в НЛО вам придется использовать люк сзади. Затем вы опираетесь на него грудью и животом, закрываете за собой люк, и тогда вы готовы к полету. Он взлетает вертикально, а в течение примерно 20 секунд переходит в горизонтальный крейсерский режим, в котором весь диск корпуса становится крылом, создающим подъемную силу.

Принцип полета zevaaero.com

Верхний винт на каждой гондоле оптимизирован для вертикального взлета и посадки, а нижний имеет лопасти с большим шагом, оптимизированные для крейсерского полета на более высоких скоростях. На определенной скорости верхние стойки будут остановлены, разблокированы и позволят сложиться плоско относительно гондолы, чтобы минимизировать сопротивление.

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Затем вы отправитесь в пункты назначения на расстоянии до 80 км со скоростью до 250 км/ч, после чего он замедлится, наклонит нос назад вверх и приземлится с опорой на хвост.

Зачем проектировать такой самолет? “Что ж, будь проще, - улыбается генеральный директор Стивен Тиббитс. “Илон Маск недавно сказал, что лучшая часть - это отсутствие части. Мне это нравится. Чем меньше движущихся частей, тем она надежнее. Этот конкретный дизайн стал результатом нашей дизайнерской сессии, которая проходила в рамках спонсируемого Boeing приза GoFly. Одно из требований заключалось в том, чтобы весь самолет умещался в сфере до трех метров, и мы хотели максимально увеличить площадь нашего крыла в этом пространстве“.

Такой летающий аппарат очень легко транспортировать zevaaero.com

Так что механически Zeva будет очень простой - более или менее просто октакоптер с более разумной динамикой полета и большим крейсерским крылом. Тиббитс говорит, что массовое производство также будет простым: “мы сможем по сути штамповать детали планера из композитных материалов с помощью большого пресса“, - говорит он, и даже без учета экономии на масштабе его команда оценивает цену примерно в 250 000 долларов США за единицу.

Но, пожалуй, ключевым его преимуществом будет размер.

“Службы быстрого реагирования могут припарковать несколько в гараже, готовые к полету. Богатые парни могут разместить их на своих яхтах как эффективный способ перемещаться между кораблем и берегом без необходимости обслуживания вертолета. И мы можем посадить их в гораздо меньших пространствах. Мы можем взлетать и приземляться в тупике или в других местах, где 10-метровый размах крыльев является помехой“.

Команда Zeva летала на модели в масштабе 1/8 на всех этапах полета.

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Теперь компания построила полномасштабный прототип, который на данный момент летает “почти ежедневно“ на привязи и должен быть отключен от привязки и готов начать тестирование перехода в конфигурации с дистанционным управлением «в течение трех или четырех недель“. Тиббитс говорит, что пилотируемые полеты могут начаться “в течение трех-шести месяцев, а может и меньше. Как только мы продемонстрируем безопасный полет, мы будем классифицированы как экспериментальный самолет, и в этом случае мы сможем начать полеты человека“.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае разрешили полеты тяжелых грузовых дронов.