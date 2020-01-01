Как кактус превратить в конфеты: Эксперименты

Колючее растение можно превратить в сладости.

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Блогер из Live Today решил провести кулинарный эксперимент. Из кактуса он будем делать конфету. И не только конфету, но и другие вкусняшки: мороженое и желе.

Заодно и выяснит, насколько это вообще реально.

Напомним, ранее блогеры показали, как ведут себя предметы в кислоте.