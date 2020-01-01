Как кактус превратить в конфеты: Эксперименты
Колючее растение можно превратить в сладости.
Читай также: Кола и ментос против арбуза: Эксперименты
Блогер из Live Today решил провести кулинарный эксперимент. Из кактуса он будем делать конфету. И не только конфету, но и другие вкусняшки: мороженое и желе.
Заодно и выяснит, насколько это вообще реально.
Напомним, ранее блогеры показали, как ведут себя предметы в кислоте.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил