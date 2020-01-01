Солнечный зонд NASA побил собственный рекорд скорости

В воскресенье (21 ноября) наблюдающий за солнцем космический корабль NASA побил собственный рекорд скорости и расстояния, приближаясь к нашей звезде.

По заявлению представителей NASA, солнечный зонд Parker достиг максимальной скорости 163 километра в секунду во время своего 10-го близкого солнечного пролета в воскресенье, что соответствует головокружительной скорости 586 000 км / ч.

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Высокая скорость возникает, когда Parker преодолевает жару, чтобы приблизиться к Cолнцу, в стремлении лучше понять, как наша звезда генерирует "космическую погоду", которая влияет на все, от работы спутников до безопасности астронавтов и полярных сияний. И Parker только что установил рекорд ближайшего расстояния, пройдя всего в 8,5 миллиона км от поверхности Солнца, известной как фотосфера.

NASA не опубликовало, какие именно рекорды только что побил Parker, но взгляд на последний близкий пролет показывает нам наиболее вероятные цифры. 9 августа Паркер находился на расстоянии примерно 10,4 миллиона км от поверхности Солнца и достиг максимальной скорости около 532 000 км в час.

Подходя так близко к Солнцу, Parker подвергается экстремальным температурам, к которым инженеры подготовились с помощью уникального теплозащитного экрана (включающего отражающую краску, сердцевину из углеродной пены и панели из углеродно-углеродного композита), которые ласково окрестили "гигантским фрисби".

Однако инженеров удивляет количество пыли возле Солнца. Тем не менее, космический корабль устойчив к пыли, даже если при моделировании, выполненном перед запуском, не учитывалась величина, которую видит зонд, говорится в заявлении представителей NASA .

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"Мы разработали материалы и компоненты, которые выдерживают удары сверхскоростной пыли и воздействие даже более мелких частиц, созданных в результате этих ударов", - в заявлении Джим Киннисон, системный инженер Parker Solar Probe из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса.

"Мы смоделировали состав и влияние пылевой среды, - добавил Киннисон, - проверили, как материалы реагируют на частицы пыли, и установили отказоустойчивые бортовые системы, которые обеспечивают безопасность Parker Solar Probe в этом неизведанном регионе".

Команда миссии рассчитывает и дальше побивать рекорды скорости и расстояния, особенно после того, как Паркер завершит два облета Венеры в августе 2023 года и ноябре 2024 года, чтобы набрать больше скорости. К декабрю 2024 года Паркер должен приблизиться к поверхности Солнца на 6,2 миллиона километров со скоростью более 690 000 км в час.

Напомним, ранее сообщалось, что Солнце сфотографировали сразу с двух сторон.