Запуск самого дорогого телескопа снова отложили

Запуск телескопа переносили много раз.

Запуск космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) получил еще одну задержку, но, по крайней мере, на этот раз это всего лишь вопрос дней. NASA заявляет, что теперь необходимо провести дополнительные испытания инструмента после инцидента во время подготовки к запуску.

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JWST в настоящее время готовится на заводе в Куру, Французская Гвиана, перед запуском в декабре. NASA сообщает, что техники прикрепляли телескоп к адаптеру ракеты-носителя, который затем будет прикреплен к верхней ступени ракеты Ariane 5, которая выведет ее на орбиту. Хомут внезапно освободился, что вызвало колебания JWST.

Комиссия по обзору, возглавляемая NASA, решила, что необходимы дополнительные испытания, чтобы убедиться, что эти вибрации не повредили какие-либо компоненты в обсерватории. Таким образом, дата запуска была перенесена с 18 декабря на “не ранее“ 22 декабря.

Хотя, безусловно, неприятно иметь еще одну задержку с таким важным инструментом, гораздо лучше потратить четыре дополнительных дня на проверку любых проблем, а не выяснять их после запуска. В конце концов, Джеймс Уэбб предназначен для второй точки Лагранжа (L2) в системе Земля-Солнце, которая слишком далеко, чтобы отправлять астронавтов для ее обслуживания, как это было с Хабблом в прошлом.

Напомним, ранее сообщалось, что телескоп Хаббл вернули к жизни после перезагрузки.