Редкую и дорогую рукопись Эйнштейна продадут с аукциона

54-страничная рукопись - первая большая попытка Эйнштейна объяснить космическую тайну с помощью общей теории относительности.

Редкая 54-страничная рукопись, написанная в соавторстве с Альбертом Эйнштейном и его давним другом и инженером Микелем Бессо, в которой они излагают основы знаменитой общей теории относительности Эйнштейна, выставлена ​​на торгах в Париже во вторник, 23 ноября.

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По данным Christie's , который проводит продажу, ожидается, что за документ предложат от 2,4 до 3,5 миллионов долларов, что потенциально сделает его самым дорогим произведением Эйнштейна из когда-либо проданных.

“Это, без сомнения, самая ценная рукопись Эйнштейна, когда-либо выставлявшаяся на аукционе“, - добавили в заявлении представители аукционного дома.

Документ особенный отчасти из-за его тематики. Написанная в период с июня 1913 года по начало 1914 года, рукопись представляет собой попытку Эйнштейна и Бессо объяснить космическую тайну - в частности, орбитальный путь Меркурия на волосок от того, что было предсказано законами движения Исаака Ньютона - с использованием идей и уравнений, которые в конечном итоге стали основой теории относительности Эйнштейна.

По данным Christie's, 26 страниц рукописи написаны рукой Эйнштейна; 24 написаны Бессо; и три страницы написаны ими совместно. Частые заметки на полях показывают, что каждый ученый комментирует работу другого - и, в одном примечательном случае, Эйнштейн комментирует свою собственную работу. Согласно Christie's, Эйнштейн взволнованно написал “stimmt!“ (по-немецки “Это работает!“) на полях одной из страниц, описывающих относительное вращение сфер.

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Пара в конечном итоге не смогла объяснить несоответствие орбиты Меркурия в этой рукописи - однако разработанные ими уравнения напрямую привели к уравнениям общей теории относительности Эйнштейна, которые до сих пор используются для описания отношений между объектами в космосе.

По словам Christie's, рукопись также является исключительной из-за своей редкости. По данным аукционного дома, Эйнштейн редко хранил черновики собственных писем и переписки. Бессо, с другой стороны, сохранил большую часть своих работ с Эйнштейном для потомков. По словам Christie's, благодаря Бессо эта рукопись является одним из двух сохранившихся черновиков, демонстрирующих основы общей теории относительности.

Работы Эйнштейна часто продаются на аукционах за миллионы долларов. В мае 2021 года письмо Эйнштейна физику-сопернику, содержащее его знаменитое уравнение E=mc2, было продано на аукционе за 1,2 миллиона долларов.