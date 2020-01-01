Apple будет бесплатно чинить iPhone 12

Если у вас проблемы со звуком, вы можете бесплатно починить смартфон.

Apple только что объявила, что будет предлагать покупателям iPhone 12 серии бесплатный сервис. Судя по всему, некоторые модели iPhone 12 и iPhone 12 Pro страдают от проблемы, которая затрагивает динамики, поэтому компания предложит бесплатный ремонт.

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Согласно недавнему сервисному бюллетеню, "очень небольшой процент" моделей iPhone 2020 года сталкивается с этой проблемой, связанной со звуком. Согласно официальным примечаниям: "Если ваш iPhone 12 или iPhone 12 Pro не издает звук из приемника, когда вы звоните или принимаете вызовы, возможно, он подлежит обслуживанию. Apple или авторизованный поставщик услуг Apple будет обслуживать соответствующие устройства бесплатно".

На данный момент известно, что эта проблема затрагивает только базовые варианты iPhone 12 и iPhone 12 Pro, но не iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max. Кроме того, гигант из Купертино заявил, что пользователям, затронутым этой проблемой, будут предложены три варианта, хотя устройства сначала будут проверены перед ремонтом, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям программы бесплатного ремонта. Эти варианты включают поиск авторизованного поставщика услуг Apple или запись на прием в официальном магазине компании.

Наконец, пользователи также могут напрямую связаться со службой поддержки Apple, чтобы организовать отправку iPhone по почте. Примечательно, что все три варианта также попросят вас ввести свой Apple ID, и компания даже попросила пользователей "подготовить свой iPhone, iPad или iPod touch к обслуживанию". Таким образом, перед отправкой в ​​ремонт необходимо создать резервную копию вашего iPhone на вашем компьютере или с помощью iCloud.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple заблокирует устройства, которые ремонтировали не в сервисах.