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Сколько человек смогут поднять и унести машину: Эксперименты

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Достаточно ли десяти или нужно еще больше?

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Блогеры из It's Mamix решили поднять автомобиль собственными руками. Но сколько человек для этого понадобится? Сдвинуть автомобиль может и один человек, но поднять его руками - совсем другое дело. Они будут измерять специальным прибором подъемную силу каждого из участников и добавлять людей по одному, пока не получится поднять машину. И не просто поднять, а перенести ее на руках.

Напомним, ранее блогеры показали, на что способно напряжение сети 220 Вольт.

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Теги: эксперименты, видео
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