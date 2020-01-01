Для Windows 11 вышло обновление с исправлением сбоев в приложениях

Пока обновление доступно для бета-тестеров.

Windows 11, как и любой другой крупный новый выпуск, также принесла с собой пару ошибок. Один из них приводит к сбоям приложения, а другой может даже вызывать синий экран смерти. Оба они были первоначально обнаружены в ноябрьском патче 2021 года и даже влияют на последние версии Windows 10.

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Сбои приложения были связаны с ошибками установщика Microsoft (MSI), согласно странице известных проблем Microsoft. Полученные данные свидетельствуют о том, что известные уязвимости включают приложения “Лаборатории Касперского“ и некоторые другие приложения. Сбои возникают только тогда, когда вы применяете обновление к уязвимому приложению или пытаетесь восстановить его с помощью настроек Windows или средства устранения неполадок.

К счастью, исправление проблем, связанных со сбоями приложения, распространяется среди тестировщиков в каналах бета-версии и предварительной версии как часть Windows 11 Build 22000.348 (KB5007262). В примечаниях к выпуску говорится, что исправление содержит исправление проблемы, которая может препятствовать открытию приложений после того, как пользователи обновят или восстановят их с помощью установщика Microsoft (MSI). Скоро он будет выпущен и для остальных пользователей.

Microsoft ранее заявляла, что они работают над исправлением, и пользователям рекомендуется переустановить свои приложения, если приложения дают сбой.

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Обновление также включает исправления для неработающей функциональности командлета Appx PowerShell, которая повлияла на PowerShell 7.1 и более поздних версий. Также есть исправление ошибки “bad image“, которая появлялась при запуске.

Более того, Microsoft устранила проблему, которая приводила к сбою searchindexer.exe или вызвала чрезмерное использование памяти в средах удаленного рабочего стола. Наконец, исправлена ​​ошибка, из-за которой устройства перестали отвечать при выходе из спящего режима или гибернации.

Напомним, ранее сообщалось, что для Windows 11 вышло первое обновление.