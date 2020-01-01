NASA построит ядерный реактор на Луне

Космическое агентство раскрывает смелый план по выводу ядерного реактора на Луну в течение 10 лет.

В рамках программы Artemis под руководством NASA астронавты возвращаются на Луну уже в 2025 году с целью в конечном итоге установить долгосрочное присутствие человека на Луне - месте, которое мы не видели лично с 1972 года.

Однако, чтобы жить и работать на Луне, астронавтам понадобится энергия и много ее, а на Луне нет электросети.

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Хотя любое количество творческих решений могло бы помочь решить эту проблему, в течение многих лет NASA рассматривало ядерное деление как наиболее практичный вариант энергии для будущих колоний астронавтов, а теперь космическое агентство делает следующий шаг в создании ядерного реактора на Земле.

“Изобилие энергии будет ключом к будущему освоению космоса“, - говорит Джим Рейтер , помощник администратора Управления космических технологий NASA (STMD).

После многих лет исследования возможностей ядерного деления на Луне в рамках своего бывшего проекта Kilopower, NASA возглавило новый импульс в исследованиях поверхностной энергии ядерного деления, работая совместно с Министерством энергетики США (DOE).

Обе организации сейчас призывают американских промышленных партнеров представить проектные концепции энергосистем ядерного деления, которые могут работать на поверхности Луны, и быть готовыми к запуску и демонстрации своего потенциала на Луне в течение десятилетия.

По данным NASA, небольшая и легкая система деления, способная работать на лунном посадочном модуле или луноходе, может обеспечивать до 10 киловатт электроэнергии, чего будет достаточно для удовлетворения потребностей в электроэнергии нескольких средних домашних хозяйств.

Иллюстрация концептуальной системы питания поверхности деления на Марсе NASA

В контексте лунных операций, потребление энергии будет, конечно, отличаться от того, что требуется домашним хозяйствам на Земле: работа систем жизнеобеспечения, зарядка луноходов и помощь ученым в проведении экспериментов.

Согласно отчету NASA и Министерства энергетики, будущие системы деления в конечном итоге должны будут производить не менее 40 киловатт энергии, которая, по словам NASA, могла бы обеспечивать электроэнергией примерно 30 домашних хозяйств на срок до 10 лет.

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На этих ожидаемых уровнях должно быть достаточно энергии не только для того, чтобы обеспечить устойчивое присутствие на Луне, но и в один прекрасный день, чтобы сделать возможным исследование и даже колонизацию Марса - это научная цель, к которой в конечном итоге стремятся в NASA.

Фактически, NASA заявляет, что сегодняшнее исследование лунных энергетических систем деления может также помочь в разработке предлагаемых ядерных силовых установок, которые однажды могут позволить астронавтам путешествовать на красную планету на космических кораблях, путешествующих на более высоких скоростях, для более коротких миссий.

Тем не менее, шаг за шагом, поскольку нам, вероятно, еще далеко до того, чтобы увидеть, как лунный реактор деления действительно работает на Луне. В то время как НАСА и Министерство энергетики добились определенного успеха с прототипами Kilopower в предыдущих экспериментах, никому еще не довелось испытать что-то подобное на Луне, где это имеет значение.

Иллюстрация космического корабля с ядерной двигательной установкой NASA

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Чтобы приблизить нас к этому, NASA и Министерство энергетики выберут наиболее многообещающие проектные предложения, которые оно получит в период до конца февраля 2022 года, и помогут разработать эти концепции в течение 12-месячного периода.

После того, как эти проекты будут оценены, то, что узнают исследователи, будет направлено на разработку и построение одной последней годной для полета силовой системы деления, которая будет запущена на Луну в рамках демонстрационной миссии где-то в этом десятилетии.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA планирует колонизировать Луну роботами.