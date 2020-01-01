Spotify удалил функцию перемешивания треков из-за Адель

Певица убедила сервис в необходимости слушать треки в альбоме по порядку.

Большинство артистов уверены, что порядок песен в альбоме действительно имеет значение. Однако в эпоху потокового вещания слушатели обходят стороной порядок, просто перемешивая все треки. Тем не менее, после шестилетнего перерыва для Адель было чрезвычайно важно, чтобы фанаты слушали песни ее нового альбома по порядку, поэтому она решила обратиться за помощью к одной из крупнейших потоковых платформ.

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В субботу Адель сообщила в Твиттере, что ее единственный запрос на ее новый альбом, премьера которого состоялась в пятницу, заключалось в том, чтобы Spotify удалил перемешивание по умолчанию. Певица объяснила, что это позволит музыкальным платформам уважать работу и намерения артистов. В воскресенье опция воспроизведения в случайном порядке - кружок с переплетенными стрелками - исчез со всех альбомов Адель на платформе, включая новый альбом “30”.

“Это была моя единственная просьба в нашей постоянно меняющейся отрасли! Мы не создаем альбомы с такой тщательностью и без всякой причины“, - написала Адель. “Наше искусство рассказывает историю, и наши истории нужно слушать так, как мы хотели. Спасибо Spotify за такую возможность“, - сказала она.

Объявление Адель было встречено одобрением в социальных сетях и презрением других, которые думали, что певица убедила Spotify навсегда отказаться от возможности воспроизведения в случайном порядке. Однако это неправда: вы все еще можете перемешивать альбомы.

Опция случайного воспроизведения исчезла при прослушивании альбомов, но слушатели все еще могут активировать опцию перемешивания в проигрывателе Spotify во время воспроизведения отдельной песни из альбома.

Напомним, ранее сообщалось, что .Spotify официально запустили в Украине.