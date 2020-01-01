У массового вымирания 250 миллионов лет назад было несколько причин

В конце пермского периода произошло массовое вымирание (EPME), которое уничтожило 80-90 процентов сухопутных и морских видов - и исследователи теперь определили новый фактор, способствующий этому периоду опустошения.

EPME, более неофициально известное как Великое вымирание, является самым серьезным событием вымирания, которое когда-либо видела наша планета. Предыдущие исследования определили серию огромных извержений вулканов в качестве основной причины этого события, когда вулканический пепел повысил температуру, уровень углекислого газа в атмосфере и закисление океана.

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Это также одно из самых загадочных вымираний. Хотя очевидно, что серия извержений вулканов в Сибири играет решающую роль, подробности того, “как“ они вызвали такие разрушения, немного мутны. Геологическая летопись не дает недостатка улик, указывающей на возможности падения уровня кислорода, с необычным выпуском летучих веществ, потери озона и изменений химии океана.

Новое исследование добавило еще одну потенциальную причину, на этот раз вызванную совершенно другим набором вулканов в Южном Китае.

Это не обесценивает существующие предложения. Скорее всего, это может быть одна большая и сложная сцена вымирания.

“По мере того, как мы внимательно смотрим на геологические данные во время великого вымирания, мы обнаруживаем, что глобальная экологическая катастрофа в конце Пермского периода могла иметь несколько причин среди морских и не морских видов“, - говорит геолог Майкл Рампино из Нью-Йоркского университета. .

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Исследователи обнаружили месторождения меди, ртути и других полезных ископаемых на юге Китая, которые соответствовали EPME по своему возрасту. Химический и изотопный состав этих отложений позволяет предположить, что эти минералы подвергались выбросам, богатым серой.

Это, в свою очередь, указывает на извержения вулканов и слои вулканического пепла, оседающие на этих породах в этот конкретный период истории Земли, около 250 миллионов лет назад. Эти облака частиц серной кислоты заблокировали бы солнечный свет, охлаждая поверхность Земли.

Исследователи предполагают, что вулканический зимний период резко снизил бы температуру по всему земному шару, что, возможно, предотвратило бы более длительный период потепления, который последовал бы за этим, создавая животным, насекомым и морским обитателям двойную угрозу их существованию.

“Атмосферные аэрозоли серной кислоты, образовавшиеся в результате извержений, могли быть причиной быстрого глобального похолодания на несколько градусов до сильного потепления, наблюдаемого в конце пермского интервала массового вымирания“, - говорит Рампино.

Напротив, гигантские потоки лавы в результате извержений в Сибири - технически известные как большая вулканическая провинция Сибирские ловушки или STLIP - высвободили бы достаточно углекислого газа, чтобы нагреть планету и существенно снизить оксигенацию океана.

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Эти два современных события демонстрируют двойной эффект охлаждения и потепления, который могут иметь крупные вулканические события: их влияние зависит от факторов, в том числе от того, насколько мощны и распространены извержения, насколько высоко в атмосфере достигает вулканическое облако и сколько в нем диоксида серы. - он превращается в сульфатные аэрозоли, которые очень эффективно блокируют солнечный свет.

Этот сценарий похолодания, похоже, был тем, что произошло до того, как ударили последствия извержения Сибирских ловушек - и это означает, что ученые рассматривают более сложную комбинацию событий, составляющих EPME.

“Эти неопределенности привели к предположениям, что одного выделения газа из STLIP, возможно, было недостаточно, чтобы вызвать глобальные климатические и экологические изменения, связанные с событием EPME“, - пишут исследователи в своей опубликованной статье.

Напомним, ранее сообщалось, что массовое вымирание животных происходит с циклом 27 миллионов лет.