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Еще две компании решили сделать свои метавселенные

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Впервые две компании, не связанные с интернетом, решили сделать свои метавселенные.
NIKELAND - метавселенная Nike
NIKELAND - метавселенная Nike
roblox

Поскольку Facebook становится Meta, компания стремится создать метавселенную, которая будет “интернет-платформой, которая будет более захватывающей“. Теперь, похоже, все больше брендов присоединяются к виртуальному миру, и последними к ним присоединились Nike и Dyson.

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Ранее на этой неделе Nike представила свой виртуальный мир, созданный по образцу штаб-квартиры популярной видеоигры под названием Roblox. Это знаменует собой один из первых крупных брендов, присоединившихся к метавселенной. Новое цифровое пространство, получившее название “NIKELAND“, позволит игрокам оснастить свои аватары специальной продукцией Nike. NIKELAND в настоящее время бесплатен для посещения на Roblox и даже предлагает определенные игры, такие как “Tag“, “The Floor Is Lava“ и “Dodgeball“ на платформе.

Точно так же Dyson, известный производитель роскошной бытовой техники, также вошел в метавселенную с собственным виртуальным миром. Компания создала Dyson Demo VR, в которой реализованы технологии визуализации и моделирования, которые также используются ее инженерами. Эта технология помогает в тестировании, создании прототипов и разработке новых продуктов и программного обеспечения для британской компании. На виртуальной платформе клиенты теперь могут тестировать фены, утюжки для выпрямления и укладки волос этой марки прямо у себя дома.

 

Dyson тоже создает метавселенную
Dyson тоже создает метавселенную
Dyson

 

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Примечательно, что эти две фирмы одними из первых вошли в метавселенную. Другими словами, вскоре мы можем ожидать, что больше крупных брендов последуют их примеру и тоже примут VR.

Ранее сообщалось о том, что Microsoft анонсировала свою метавселенную, которая, по ее словам, была следующим шагом в эволюции Microsoft Teams. Похоже, что скоро мы все движемся к более интерактивному и захватывающему миру виртуальной реальности.

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Теги: метавселенная
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